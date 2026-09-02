Schalen-Schikane beim FC Bayern: Hintergründe zum Aus von Kahn und Salihamidzic
Es ist der 27. Mai 2023. Der FC Bayern gewinnt durch das Last-Minute-Tor von Jamal Musiala beim 1. FC Köln die Meisterschaft. Während die Spieler feiern, verschickt die Presseabteilung des Klubs eine Meldung, die alles überschatten wird. Der Titel: "Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic."
AZ berichtete bereits über den Geheimplan mit Dreesen
Schon in den Tagen zuvor berichtet die AZ vom Geheimplan mit Jan-Christian Dreesen. Wie es dazu kam? Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
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