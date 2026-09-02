Schalen-Schikane beim FC Bayern: Hintergründe zum Aus von Kahn und Salihamidzic

Akte Säbener: Sekunden nach dem Meisterschaftsfinale der Saison 2022/23 verschickt der FC Bayern die Pressemitteilung, dass die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic entlassen werden.

Saß beim Meisterschaftsfinale 2023 mit Präsident Herbert Hainer (links) und Jan-Christian Dreesen noch im Kölner Stadion auf der Tribüne: Hasan Salihamidzic (mitte).

Es ist der 27. Mai 2023. Der FC Bayern gewinnt durch das Last-Minute-Tor von Jamal Musiala beim 1. FC Köln die Meisterschaft. Während die Spieler feiern, verschickt die Presseabteilung des Klubs eine Meldung, die alles überschatten wird. Der Titel: "Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic."

AZ berichtete bereits über den Geheimplan mit Dreesen

Schon in den Tagen zuvor berichtet die AZ vom Geheimplan mit Jan-Christian Dreesen. Wie es dazu kam? Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.