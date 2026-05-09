"Scampi von Schuhbeck bekommen": Fink lüftet das Geheimnis hinter dem Hoeneß-Mythos
Es ist der 6. Februar 2002. Der FC Bayern um Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Thorsten Fink verliert mit 1:2 am Millerntor gegen Tabellenschlusslicht St. Pauli. Die "Weltpokalsiegerbesieger" werden geboren. Mehr noch: Manager Uli Hoeneß erfindet am Abend nach der Niederlage im Teamhotel den Namen der Scampi-Bayern. Wenig später lässt er im Pressestüberl an der Säbener Straße auch die Weltöffentlichkeit an seiner Wortneuschöpfung teilhaben.
Mit Podcast-Gast Thorsten Fink und den Originalaussagen von Uli Hoeneß
Der Name ist nun in aller Munde. Die Abendzeitung druckt für die Leser eine Rezeptserie für die besten Scampi-Gerichte und interviewt Ernährungsexperten über die Wirkungen des Luxus-Gerichts. Diese Folge beinhaltet die Originalaussagen von Hoeneß. Außerdem gibt Fink Insides, wie die Mannschaft ihren neuen Spitznamen aufnahm. "Wir haben Scampi von Schuhbeck bekommen", sagt der ehemalige Bayern-Spieler der AZ.
Die zweite Folge von Akte Säbener jetzt auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt!
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