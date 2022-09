Salihamidzic-Klartext beim FC Bayern: Jetzt müssen die Spieler liefern!

Hasan Salihamidzic nimmt Trainer Julian Nagelsmann in Schutz und will keine Diskussion um den Coach aufkommen lassen. Vielmehr nimmt er die Spieler in die Pflicht.

25. September 2022 - 08:33 Uhr | AZ/dpa