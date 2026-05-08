Saison-Aus bei Davies besiegelt: Fällt der Werbeträger Kanadas auch bei der Weltmeisterschaft aus?

Bayern-Außenverteidiger Alphonso Davies fällt im Saisonendspurt aus. Auch die Heim-WM ist gefährdet.

Er ist neben Serge Gnabry, der sich ausgerechnet kurz vor dem Saisonendspurt mit den entscheidenden Partien einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hatte und nun auch die WM in Nordamerika verpasst, der Pechvogel beim FC Bayern in dieser Saison: Alphonso Davies.

Davies verpasst nach AZ-Informationen das Pokalfinale

Die neueste Diagnose vom Freitagvormittag machte sämtliche Beteiligte an der Säbener Straße betroffen. Laut Vereinsangaben erlitt der Linksverteidiger beim 1:1 im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St.Germain in der Schlussphase eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Ungewöhnlich, dass der FC Bayern in seiner Mitteilung auf der Homepage die Ausfallzeit von Davies mit "mehrere Wochen" angab.

Üblicherweise verzichtet man bei Verletzung auf genaue Hinweise. Meist heißt es: Auf unbestimmte Zeit. Damit ist die Saison für den 25-Jährigen bereits vorbei. Neben den letzten beiden Bundesligaspielen beim VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr, Sky) und am 34. und letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln (16. Mai) verpasst Davies damit nach AZ-Informationen auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin – es hätte ein versöhnlicher Saisonabschluss für ihn werden können nach einer für ihn persönlich wechselhaften, zumeist leidvollen Saison. Jetzt das erneute Drama.

Davies erlitt bereits im März 2025 einen Kreuzbandriss

Nachdem Davies im März 2025 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, kämpfte er sich in der langwierigen Reha zurück und konnte im Dezember kurz vor der Weihnachtspause mit einigen Kurzeinsätzen sein von den Fans umjubeltes Comeback feiern. Im Februar zog er sich als Folgeverletzung (in vielen Fällen eine übliche Folge nach einer Kreuzbandruptur) einen Muskelfaserriss zu, verpasste zwei Bayern-Partien.

Als er bei seiner Rückkehr in den Kader beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo eine Oberschenkelzerrung erlitt, verließ er unter Tränen den Platz. Was bedeutete: Wieder Reha, wieder drei Bayern-Spiele von der Tribüne aus verfolgen und vor allem: Auch das so ersehnte Comeback nach einem Jahr Zwangspause in der kanadischen Nationalmannschaft fiel flach.

Der Star der Kanada-Auswahl: Alphonso Davies. © IMAGO

Davies ist das Gesicht der kanadischen Auswahl

Nun ist Davies wieder zum Zuschauen verdammt. Schlimmer noch: Es beeinträchtigt seine Vorbereitung auf die WM, bei der Kanada einer der Co-Gastgeber ist. Für die Mannschaft von Nationaltrainer Jesse Marsch hat Davies, seit Sommer 2024 Kapitän, als Anführer und Leader eine Bedeutung wie Joshua Kimmich im DFB-Team.

Außerdem ist Davies (58 Länderspiele, 15 Tore) das Gesicht der kanadischen Auswahl, der Werbeträger schlechthin. In Gruppe B der WM treffen die "Canucks", die in allen drei Partien Heimrecht (in Toronto und zwei Mal in Vancouver) genießen, auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz sowie Außenseiter Katar.

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Bischof könnte Davies gegen Wolfsburg ersetzen

Bei Bayern kam Davies in der Saison 2025/26 lediglich auf 23 Pflichtspiel-Einsätze, erzielte einen Treffer, lieferte fünf Torvorlagen. Dabei absolvierte er nur auf acht Partien in der Startelf, ein einziges Mal spielte er über die volle Distanz. Nun gilt es, Davies erneut aufzurichten und aufzubauen. Zunächst wird er sein Reha-Programm in München absolvieren, spätestens nach dem Pokalfinale nach Kanada reisen.

In Wolfsburg könnte Tom Bischof auf der Linksverteidiger-Position spielen, um Konrad Laimer bzw. Josip Stanisic eine Pause zu geben (einer der beiden könnte hinten rechts beginnen). Nach dem physisch wie mental kräftezehrenden Spiel gegen PSG wird Trainer Vincent Kompany einigen Spieler seiner Stammelf eine Pause gönnen.

Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Wolfsburg es mag, dass wir entspannt nach einem Spannungsverlust nach PSG dorthin fliegen. Vincent Kompany

Kompany: "Dann haben wir keine Chance"

An der professionellen Einstellung soll es gegen die akut abstiegsgefährdeten Wolfsburger (momentan auf dem Relegationsrang 16) nicht mangeln – dafür will Kompany sorgen. "Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Wolfsburg es mag, dass wir entspannt nach einem Spannungsverlust nach PSG dorthin fliegen", sagte der Bayern-Trainer und betonte: "Aber dann haben wir keine Chance!" Die Vorbereitung sei exakt dieselbe wie auf jedes der zuvor 52 Saisonspiele, versicherte Kompany.