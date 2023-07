Sabitzer, Nübel und bald Mané? Ausverkauf beim FC Bayern startet

Im Kader des FC Bayern gibt es Veränderungen. Marcel Sabitzer geht zum BVB, Alexander Nübel zum VfB Stuttgart – und Sadio Mané attackiert die Medien: "Ihr killt mich jeden Tag – und jetzt wollt ihr mit mir sprechen."

München - Marcel Sabitzer (29) saß am Montag auch in einem Flugzeug – aber sein Ziel war Dortmund und nicht Tokio. Statt sich mit der Mannschaft des FC Bayern während der Asientour auf die neue Saison vorzubereiten, jettete Sabitzer zu seinem künftigen Klub.

Der Österreicher wechselt für rund 19 Millionen Euro zum BVB und erhält dort laut Sky einen Fünfjahresvertrag. Bei Instagram hatte Sabitzer zuvor schon alle Bilder mit Bayern-Bezug gelöscht. Der bayerische Ausverkauf in diesem Sommer geht damit weiter.

Nächste Abgänge beim FC Bayern fix: Marcel Sabitzer und Alexander Nübel machen den Abflug

Kürzlich erst hatten die Münchner Abwehrspieler Lucas Hernández (27) für 45 Millionen Euro an Paris Saint-Germain abgegeben, weitere Transfers stehen an. Denn neben Sabitzer fehlte auch Torhüter Alexander Nübel (26) am Montag in der Bayern-Maschine, Nübel wird für eine Saison und knapp eine Million Euro an den VfB Stuttgart verliehen.

Er wird an den VfB Stuttgart verliehen: Alexander Nübel. © firo/AK

Yann Sommer (34) könnte im Laufe der Wechselperiode bis Ende August zu Inter Mailand wechseln. Als Ersatz haben die Münchner unter anderem Marokkos WM-Torhüter Yassine "Bono" Bounou (32) vom FC Sevilla auf der Kandidatenliste stehen.

Team-Präsentation beim FC Bayern: Sadio Mané attackiert Journalisten

Bei Stürmer Sadio Mané (31) dürfte es eine schnellere Lösung geben. Der Senegalese ließ am Rande der Team-Präsentation in der Allianz Arena seinen ganzen Frust raus und verweigerte ein Statement zu seiner Zukunft.

"Ihr killt mich jeden Tag – und jetzt wollt ihr mit mir sprechen", schimpfte Mané in Richtung der Journalisten. Es wird wohl sein letzter Auftritt als Bayern-Profi im Münchner Stadion gewesen sein.

Klub von Cristiano Ronaldo: Al-Nassr will Sadio Mané verpflichten

Der Klub Al-Nassr aus Saudi-Arabien, der auch Cristiano Ronaldo (38) unter Vertrag hat, möchte Mané verpflichten. Laut CBS ist Al-Nassr sogar bereit, 40 Millionen Euro Ablöse für Mané zu zahlen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel plant nicht mehr mit dem Starstürmer, der eine enttäuschende erste Saison gespielt hat und zu den Topverdienern im Kader gehört.

Auf der Asientour ist Mané noch dabei. "Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry, da haben wir eine Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht", sagte Tuchel erst vor einer Woche: "Das weiß der Spieler auch, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs." Die Zeichen stehen ganz klar auf Trennung.

"Ich liebe den Verein": Leon Goretzka sieht seine Zukunft beim FC Bayern

Im Falle Leon Goretzka (28) sieht das schon anders aus. Der Mittelfeld-Star, der bei Manchester United begehrt ist, will beim FC Bayern bleiben – auch wenn im Zentrum ein großer Konkurrenzkampf herrscht und Tuchel gern noch einen Sechser verpflichten würde.

"Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich möchte da einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen", sagte Goretzka am Sonntagabend.

Leon Goretzka will sich beim FC Bayern durchsetzen. © Sven Hoppe/dpa

Dass Coach Tuchel jüngst ein Goretzka-Bekenntnis vermied, stört den Münchner Antreiber offenbar nicht. "Ich finde, das ist eine legitime Aussage. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren", sagte Goretzka – und kündigte an: "Ich möchte immer alles geben für den Verein und mein Bestes dafür tun, dass wir erfolgreich sind."