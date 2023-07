Tuchel vermeidet klares Bekenntnis: Jetzt spricht Leon Goretzka über seine Zeit beim FC Bayern München

Bei der Teamvorstellung des FC Bayern richteten alle Anwesenden einen gespannten Blick auf die Spieler, die den FC Bayern womöglich noch verlassen könnten. Auch Leon Goretzka zählt hierzu und sendete ein klares Zeichen.

München - Um Leon Goretzka gab es in letzter Zeit einige Gerüchte, wonach der Mittelfeldspieler den Verein im Sommer verlassen könnte. Auch Thomas Tuchel wollte die Abwanderungsgerüchte um Goretzka zuletzt am Tegernsee nicht dementieren. Goretzka selbst ließ mit seinen Aussagen im Rande der Teamvorstellung am Sonntag jedoch aufhorchen.

Thomas Tuchel vermeidet klares Bekenntnis zu Leon Goretzka

Noch vor einer Woche sagte Tuchel im Rahmen des Trainingslagers des FC Bayern in Rottach-Egern am Tegernsee, dass es noch „zu früh in der Transferiode" sei, um da eine endgültige Aussage zu treffen. Bezogen auf seine Leistungen in der vergangenen Saison machte er keinen Hehl daraus, dass Goretzka ein "unbefriedigendes Ende der Saison“ erlebt habe. Der 28-Jährige sei "von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten. Da ist viel Luft nach oben, und unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen".

Das vorläufige Mannschaftsfoto: Einige Stars könnten den FC Bayern aber noch verlassen © imago/Bernd Feil

Diese Aussagen schlugen hohe Wellen und sorgten dafür, dass die Transfergerüchte um Bayerns Nummer Acht in Fahrt kamen. Im Anschluss an die Teamvorstellung des FC Bayern sorgte Goretzka mit seinen Aussagen jedoch für Klarheit.

Goretzka: "Keine Gedanken, den Verein zu verlassen"

Er habe keine Gedanken, den Verein zu verlassen, erklärt der Spieler am Sonntag.. Goretzka beschreibt die Aussagen des Cheftrainers als "völlig legitim", denn er wisse, wie schnelllebig das Geschäft sein kann. Trotzdem setzte er all den Abschiedsgerüchten um seine Person ein klares Bekenntnis zum FC Bayern entgegen.

"Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und möchte da einfach weitermachen", sagte der 28-Jährige in der Mixed Zone: "Da gibt's keine Gedanken, den Verein zu verlassen."