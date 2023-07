FC Bayern: Jupp Heynckes mit emotionaler Rückkehr in der Allianz Arena

Beim Legendenspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund feierte Jupp Heynckes eine emotionale Rückkehr in die Allianz Arena. Zusammen mit Hermann Gerland betreute er die Bayern-Legenden um Bastian Schweinsteiger und Claudio Pizarro.

München - Und plötzlich wurde es in der Allianz Arena ganz laut: Jupp Heynckes (78), der Architekt des Bayern-Triples 2013, betrat den Rasen und wurde von den Fans lautstark mit "Jupp, Jupp, Jupp"-Rufen gefeiert. Verdient!

Heynckes betreut die Bayern-Legendenmannschaft

Der legendäre Trainer musste im November 2022 eine schwere Herz-OP überstehen, bei der ihm drei Bypässe gelegt wurden. Jetzt betreute er die Bayern-Legendenmannschaft, die zehn Jahre nach dem großen Triumph in Wembley in einem Show-Spiel auf Borussia Dortmund traf. Am Ende gewannen die Münchner dank Toren von Claudio Pizarro und Luiz Gustavo mit 2:1. Für den BVB traf Kevin Großkreutz.

Doch das Ergebnis war an diesem Nachmittag am Rande der bayerischen Team-Präsentation freilich zweitrangig. Es ging um das Wiedersehen der Ikonen – und um Heynckes. "Er hat die Mannschaft so geformt, dass wir am Ende mit drei Titeln da standen", sagte der damalige Kapitän Philipp Lahm. Und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meinte: "Es war mein erstes Jahr, es war wie ein Rausch. Das Finale dahoam war die Initialzündung. Ein Jahr später gab es den Triumph bei der Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft."

Heynckes emotionale Rückkehr in die Allianz Arena

Heynckes selbst, der gemeinsam mit "Tiger" Hermann Gerland auf der Trainerbank saß, war gerührt, emotional bewegt. "Dass ich hier in unserem Stadion, wo wir unsere größten Triumphe gefeiert haben, meine Mannschaft treffe, ist eine riesige Freude", sagte er.