Klopft der FC Bayern bei Sevillas Star-Torhüter Bounou an?

Noch ist Manuel Neuer nicht fit. Der FC Bayern suchen einen Torhüter. Mit Sevillas WM-Star Yassine Bounou soll es erste Gespräche gegeben haben.

München – Die Torhütersituation beim FC Bayern gestaltet sich kompliziert. Manuel Neuer arbeitet noch an seinem Comeback. Wann Bayerns Kapitän zurückkehren wird, ist allerdings noch offen. Alexander Nübel wird den Verein wohl leihweise Richtung Stuttgart verlassen.

Auch Yann Sommer dürfte gehen, um seinen Platz im Schweizer Tor bei der Europameisterschaft kommendes Jahr nicht zu gefährden. Sommer wurde zuletzt mit Inter in Verbindung gebracht.

Erste Gespräche mit Bono, FC Bayern kein Thema für Baumann

Damit dieser Wechsel jedoch zustande kommt, braucht es gleichwertigen Ersatz. Ein solcher könnte Sevillas Yassine Bounou, genannt "Bono" sein. Wie "Sport1" berichtet, habe es bereits erste Gespräche mit dem marokkanischen Nationaltorhüter gegeben, der bei den Andalusiern seit 2020 Stammtorhüter ist.

Dieses Frühjahr gewann der Marokkaner zum zweiten Mal die Europa League. Sevilla bestritt am Samstag ein Testspiel bei Zweitligist Hansa Rostock und unterlag überraschend 1:2. Bono gehörte nicht zum Kader.

Auch Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann (33) soll bei den Bayern im Gespräch sein. "Ich habe die Meldungen dazu auch wahrgenommen. Ich verstehe die Spekulationen, weil ich schon lange in der Liga bin und nur noch ein Jahr Vertrag habe. Aber ich beschäftige mich aktuell nicht damit", hatte Baumann im Trainingslager der TSG im österreichischen Kitzbühel der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Asientour, Monaco, Supercup: Der Sommerfahrplan des FC Bayern

Für den FC Bayern geht es, nach der offiziellen Teampräsentation diesen Sonntag von Montag bis kommenden Mittwoch auf Asientour. Dort stehen Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juni), Kawasaki Frontale (29. Juni) sowie Liverpool (2. August) an. Fünf Tage später geht es im Unterhachinger Sportpark gegen die AS Monaco, bevor am 12. August, mit dem DFL-Supercup gegen RB Leipzig das erste Pflichtspiel der Saison ansteht.