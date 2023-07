Bericht: FC Bayern will drittes Gebot für Harry Kane abgeben

Geht es im Wechsel-Kick-Hack um Harry Kane nun ganz schnell? Wie die "Times" berichtet, will der FC Bayern ein drittes, verbessertes Angebot für den Stürmerstar abgeben.

München - Geht der FC Bayern in der Causa Harry Kane nun in die Vollen? Wie die britische "The Times" berichtet, planen die Münchner Tottenham Hotspur ein drittes, verbessertes Gebot für den 29-jährigen Stürmerstar unterbreiten zu wollen. Ob dieses die 100-Millionen-Euro-Marke übertrifft, geht aus dem Bericht nicht hervor. Da die bisherigen Offerten in Höhe von 70 und 80 Millionen plus Boni allesamt abgeschmettert wurden, wäre diese Rekordablöse durchaus denkbar.

Fakt ist: Spurs-Boss Daniel Levy (61), will im Fall eines Kane-Transfers den FC Bayern finanziell richtig bluten lassen. Er soll für Kane angeblich eine Ablöse von 100 Millionen Pfund (umgerechnet 116 Millionen Euro) aufgerufen haben und auch erst ab solch einer Offerte gesprächsbereit sein.

Drittes Angebot: Gehen die Münchner für Harry Kane All-In?

Gehen die Münchner also nun "All-In" und schröpfen für ihren Wunschstürmer das vielfach zitierte Festgeldkonto?

In jüngster Vergangenheit häuften sich die Anzeichen dafür, dass es mit dem Hammer-Transfer noch in diesem Sommer etwas werden könnte. So wurde bekannt, dass Harry Kane seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bei den Londonern nicht verlängern möchte. Laut "Times" zieht es den Kapitän der Englischen Nationalmannschaft nach München. Wenn nicht in diesem Sommer, dann im Jahr 2024 – in diesem Fall dann ablösefrei. Schwer vorstellbar, dass Levy diesen finanziellen Worst Case eintreten lassen möchte.

Auch Spurs-Coach Ange Postecoglou (57) scheint nach anfänglicher Hoffnung mittlerweile von einem Abgang seines Stürmer-Stars auszugehen. Er wünscht sich alsbald Klarheit, ob er mit Kane planen kann oder nicht. "Ich bin nicht relaxed, aber ich übe keinen Druck auf ihn oder irgendjemand anderen im Fußballverein aus und sage: ‚Das müssen wir machen.‘ Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns tief im Inneren möchte, dass es zu lange so weitergeht. Man kann durchaus sagen, dass ich nicht entspannt bin!", so der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz in Australien.

Tottenham sieht sich schon nach Kane-Nachfolgern um

Was die Bayern noch optimistisch stimmen dürfte: Tottenham sieht sich wohl schon nach potentiellen Nachfolgern für Harry Kane um. So sollen bei den Londonern sowohl die Namen Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin, als auch der brasilianische Stürmer Pedro (26) von Flamengo Rio de Janeiro im Gespräch sein.

Sollte das dritte Angebot der Bayern Spurs-Boss Daniel Levy nun endlich überzeugen, könnte der Wechsel von Harry Kane von der Themse an die Isar dann doch recht schnell über die Bühne gehen.