Rummenigge nach zehntem Bayern-Titel: "Fehlt an Spannung"

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sieht in der nun schon zehnjährigen Dominanz der Münchner ein Problem für die Attraktivität der Bundesliga. "Was ist Fußball? Fußball ist in erster Linie Emotion. Wenn du wieder drei Spieltage vor Saisonschluss mit zwölf Punkten vorne stehst, fehlt die", sagte Rummenigge am Sonntag im TV-Sender Bild.

24. April 2022 - 11:15 Uhr | dpa

Karl-Heinz Rummenigge bei einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild