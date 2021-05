Rummenigge: Drama, wenn Flick nicht beim DFB landen würde

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge "wünscht dem DFB" Hansi Flick als Bundestrainer. "Hansi würde perfekt zum DFB passen. Er kennt den DFB, der DFB kennt ihn", sagte der 65-Jährige nach dem Titelgewinn der Münchner am Samstagabend im TV-Sender Sky. Man könne dem Deutschen Fußball-Bund nur dringend empfehlen, diese Personalie "schnell mit Okay abzuhaken", sagte Rummenigge. "Es wäre das erste positive Zeichen, dass der DFB erkannt hat, was auch notwendig ist."

09. Mai 2021 - 08:29 Uhr | dpa

Münchens Trainer Hansi Flick fasst sich lächelnd an den Kopf. © Matthias Schrader/AP-Pool/dpa