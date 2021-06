Rummenigge begrüßt Fan-Zulassung für Münchner EM-Spiele

Die EM-Spiele in München vor Fans werden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Einschätzung von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zusätzlichen Antrieb geben. "14.000 Fans, das ist schon mal was", meinte der 65-Jährige nach dem Gewinn der Meisterschaft der Münchner Fußballerinnen am Sonntag. "Das wird auch für Stimmung sorgen und wird auch der deutschen Nationalmannschaft nachhaltig Unterstützung zukommen lassen."

06. Juni 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, spricht. © Arne Dedert/dpa