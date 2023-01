Rückkehr des FC Bayern aus Katar: Das Loch ist umgangen, die Fragen bleiben

Der FC Bayern reist mit einem guten Gefühl aus dem Trainingslager in Katar ab. Bis zum immer näher kommenden Rückrundenstart bleiben dennoch einige Fragen offen.

Der FC Bayern im Trainingslager in Katar.

Doha – Julian Nagelsmann zeigte sein breitestes Grinsen, die Miene des Trainers verriet: Die Stimmung beim FC Bayern ist prächtig. "Ich bin sehr zufrieden", verkündete der Trainer des Rekordmeisters zum Abschluss des Winter-Trainingslagers in Katar und erklärte den einwöchigen Aufenthalt an der Aspire Academy kurzum zum "besten Trainingslager, was bis jetzt stattgefunden hat".

Nach zahlreichen Spekulationen rund um die Stimmung bei den Münchnern infolge der deutschen WM-Blamage sei "von dem befürchteten Loch", so Nagelsmann, "nichts zu spüren" gewesen. Vielmehr seien "alle gut drauf". Alles gut also? Nun ja.

Fragezeichen bei der Torhüter-Position

Als sich der Bayern-Tross am Donnerstagnachmittag in seiner wieder gefundenen Glückseligkeit auf die Rückreise nach München begab, flogen einige Fragezeichen mit - allen voran bezüglich der Torwartposition. Nach der schwerwiegenden Verletzung von Kapitän Manuel Neuer sieht Nagelsmann "die Pflicht, noch einen Torhüter zu holen". Doch dieses Vorhaben gestaltet sich kompliziert.

Die angestrebte Verpflichtung von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach hakt. Der Schweizer Nationaltorhüter will wechseln, Gladbach ihn aber nicht ohne einen passenden Ersatz ziehen lassen. "Es gibt keinen Verein, der gerne seinen Torwart abgibt", sagte Nagelsmann. Zudem gebe es "einfach wenige Torhüter auf dem Markt, die uns verbessern". Mindestens eine Nummer zwei, das machte Nagelsmann klar, müsse noch kommen.

Gespräche zwischen Bayern und Qatar Airways am Rande des Trainingslagers

Fragezeichen stehen auch hinter der Zukunft des Sponsorings durch Qatar Airways. Der Vertrag endet in diesem Jahr, die Fans pochen weiterhin auf ein Ende der Partnerschaft. Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer hatten "intensive" Gespräche mit der Fluggesellschaft angekündigt, dazu soll es am Rande des Trainingslagers gekommen sein. Ergebnis? Offen.

Sportlich plagen die Münchner auch abseits von Neuer einige Verletzungssorgen. Sadio Mane und Noussair Mazraoui fallen für den Rückrundenstart aus, Verteidiger Lucas Hernandez gar für die ganze Restsaison. "Manu und Lucas sind zwei richtige Bretter", sagte Nagelsmann bedauernd. Der als Ersatz verpflichtete Daley Blind brauche "noch ein bisschen Zeit", jedoch gab sich Nagelsmann optimistisch: "Man sieht, dass er eine große Erfahrung hat, er wird uns guttun."

Einziges Teststpiel am Freitag gegen Salzburg

Im ersten und einzigen Testspiel gegen Red Bull Salzburg am Freitag (18 Uhr/FC Bayern.tv und im AZ-Liveticker) gelte es, "die Weichen auf übernächsten Freitag zu stellen", sagte Nagelsmann. Dann steht das erste Bundesliga-Spiel im neuen Jahr auf dem Programm. Bei RB Leipzig werde man "gleich auf die Probe gestellt", sagte Joshua Kimmich, der so schnell wie möglich an die starken Ergebnisse vom Jahresendspurt anknüpfen möchte: "Wir müssen uns diesen Flow wieder erarbeiten."

Auch für den vorläufigen Saison-Höhepunkt: Am 14. Februar und 8. März kommt es zu den Duellen im Achtelfinale der Champions League mit dem Megastar-Ensemble von Paris St. Germain. "Die Spiele sind fifty-fifty", glaubt Nagelsmann - und hofft auf einen Schub durch das Trainingslager. Seine Spielidee werde "immer besser umgesetzt", sagte der 35-Jährige: "Es wäre schön, wenn das dazu führt, dass wir auch international erfolgreicher sind als letztes Jahr."