FC Bayern im Trainingslager: Fünf Talente starten in Doha durch

Fünf Top-Talente der Münchner sind mit ins Trainingslager nach Doha gereist – und überzeugen mit guten Leistungen. Müller erklärt, wie man den Durchbruch schafft: "Demut, aber auch frech sein."

Doha - Die besten Beispiele, wie man es aus dem Nachwuchs des FC Bayern zu einer Stammkraft bei den Profis schafft, laufen in Doha jeden Tag auf dem Trainingsplatz herum: Jamal Musiala (19) ist inzwischen sowohl bei den Münchnern als auch in der deutschen Nationalelf unersetzlich, Gleiches galt mehr als zehn Jahre lang auch für Thomas Müller (33).

Und der Ur-Bayer ist ja immer noch nicht am Ende seiner Laufbahn angekommen, sondern weiter in beiden deutschen Top-Teams gefragt. Übrigens auch als Ratgeber für die jungen Spieler. Die AZ hakte im Trainingslager daher mal bei Müller nach: Wie gelingt einem als Youngster der Durchbruch bei Bayern?

Bayern-Talente im Trainingslager: Vor allem einer sticht heraus

"Der größte Tipp ist, eine Mischung zu finden aus Demut und nicht in Schockstarre zu verfallen", sagte Müller: "Wenn du als junger Spieler in aussichtsreicher Position vor dem Tor stehst, musst du auch schießen. Das ist wie im Basketball: Wenn du den offenen Dreier hast, dann musst du ihn nehmen – selbst wenn du kein Dreier-Spezialist bist. Man muss frech bleiben, gerade die Offensivspieler."

In Doha zeichnet sich speziell Arijon Ibrahimovic (17) durch diese Qualität aus. Der deutsche Nachwuchsstürmer mit Wurzeln aus dem Kosovo traf in der bisherigen Hinrunde 13 Mal für Bayerns U19, bei den Amateuren in der Regionalliga gelangen ihm zwei Vorlagen in zwei Partien.

Und auch bei den Profis setzt sich Ibrahimovic in Szene: In den Trainingseinheiten gelangen ihm einige hübsche Treffer, vor dem Tor agierte er sehr cool und abgeklärt. Der junge Mann mit dem klangvollen Namen scheint sich keine allzu großen Sorgen zu machen, diese Unbekümmertheit ist ganz wichtig.

Müller: "Die Jungs machen einen sehr guten Eindruck"

Ibrahimovic zählt zu den fünf Nachwuchsspielern, die Chefcoach Julian Nagelsmann mit nach Doha genommen hat. Sie sind Bayerns Blue Chips, die Aktien des Klubs mit den wahrscheinlich größten Wachstumsperspektiven in den kommenden Jahren.

Auch Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (18), Tarek Buchmann (17, Abwehrspieler), Yusuf Kabadayi (18, Stürmer) und Lovro Zvonarek (17, Mittelfeld) wurden nominiert. Eine Maßnahme, die sich gelohnt hat: Nach AZ-Informationen ist das Trainerteam mit den Leistungen der fünf Youngster äußerst zufrieden, alle hätten den nötigen Respekt, aber keine Angst gezeigt. Alle hätten ihren Teil zu einem Top-Trainingslager beigetragen.

"Die Jungs machen einen sehr guten Eindruck. Sie sind fleißig, auch selbstbewusst", sagte Routinier Müller und bestätigte: "Mir macht es Spaß, und ich habe nicht den Eindruck, dass das Niveau darunter leidet."

Auch Abwehrtalent Buchmann spielt sich in den Fokus

Neben Ibrahimovic hat sich besonders Abwehrjuwel Buchmann in den Vordergrund gespielt. Der 1,88 Meter lange Verteidiger wird intern für sein sauberes Passspiel gelobt, dank seiner Größe hat er zudem im Luftkampf Vorteile. Bei den Themen Restverteidigung und Spielaktivität kann sich Buchmann steigern, doch generell wird sein Potenzial als hoch eingeschätzt.

Ob er in Zukunft sogar mit einem Profivertrag ausgestattet wird? Alle fünf Youngster, die in Doha dabei sind, haben die Chance, sich zu etablieren. Nun geht es darum, mit Fleiß und Disziplin den nächsten Schritt zu machen.

Paul Wanner (17) ist da schon ein bisschen weiter. Der Mittelfeldspieler wurde im vergangenen Jahr mit einem Profivertrag ausgestattet, er hat bereits sieben Mal in Nagelsmanns Team gespielt. Und so ist Wanner, der freilich ebenfalls noch am Anfang seiner Karriere steht, neben Musiala und Müller das Vorbild für die ganz jungen Bayern-Spieler, die sich in Doha zeigen dürfen.