Robert Lewandowski plant Comeback in zwei Wochen: Ist eine frühere Rückkehr möglich?

Diese Hiobsbotschaft musste der FC Bayern erst mal verkraften: Robert Lewandowski fällt verletzungsbedingt für etwa vier Wochen aus. Könnte der Weltfußballer früher zurückkehren?

München - Bei einem Länderspiel für die polnische Nationalmannschaft hat sich Bayern-Stürmer Robert Lewandowski das rechte Knie überdehnt. Für das Topspiel am Samstag bei RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) steht der Pole nicht zur Verfügung.

Laut einer Diagnose soll Lewandowski bis zu vier Wochen ausfallen. Allerdings nicht, wenn es nach dem 32-Jährigen geht. Er plant offenbar ein früheres Comeback.

Lewandowski plant Rückkehr zum Spiel FC Bayern gegen Paris Saint-Germain

Wie der " " berichtet, will Lewandowski in zwei Wochen wohl wieder auf dem Platz stehen. Das soll er in kleinem Kreis verraten haben. Sollte dies der Stürmer tatsächlich schaffen, könnte er am 13. April im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auflaufen.

Allerdings werden die Bayern bei Lewandowski wohl kein Risiko eingehen, eine Folgeverletzung soll vermieden werden.

Ob Robert Lewandowski in zwei Wochen tatsächlich wieder spielen kann, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit muss Trainer Hansi Flick ohne seinen Stürmer planen.