Robert Lewandowski hängt häufig in der Luft: Muss der FC Bayern sein Spiel anpassen?

Obwohl Robert Lewandowski auch in dieser Saison wieder der mit Abstand gefährlichste Angreifer des FC Bayern ist, kommt er mit der Spielweise von Julian Nagelsmann nicht so zurecht wie gewünscht. "Wir müssen unser Offensivspiel modifizieren", sagt Thomas Müller.

München - 39 Tore in 34 Spielen, dazu drei Vorlagen: Keine Frage, auch in dieser Spielzeit ist die Quote von Robert Lewandowski beeindruckend. Trotzdem tut sich der zweimalige Fifa-Weltfußballer im System von Julian Nagelsmann immer wieder schwer, wie er schon während der Hinrunde durchblicken ließ.

Sein Problem: Nagelsmann legt großen Wert auf eine intensive Strafraumbesetzung, teilweise positionieren sich bei eigenen Angriffen sechs, sieben Mitspieler im gegnerischen Strafraum. So finden die Bayern zwar meistens einen Abnehmer in Tornähe, Lewandowski selbst kommt dabei aber nicht mehr ganz so häufig zum Abschluss wie noch in der Vergangenheit.

Um Lewy besser einzubinden: Müller plädiert für Anpassung des Spiels

Um etwas mehr am Spiel teilzunehmen, lässt sich Lewandowski mittlerweile immer häufiger zurückfallen und holt sich den Ball weiter hinten ab. In den vergangenen beiden Partien in Frankfurt (1:0) und gegen Leverkusen (1:1) hing der 33-Jährige in der Offensive aber phasenweise trotzdem ziemlich in der Luft und blieb ohne eigenen Treffer.

"Lewy hatte in den vergangenen Spielen nicht so viele Abschlüsse", sagte auch Teamkollege und Chef-Vorlagengeber Thomas Müller am Montag. Er plädiert daher für eine Anpassung des Spiels: "Ich glaube, dass wir unser Offensivspiel auch ein bisschen modifizieren müssen und wollen, was das Einbeziehen von Lewy im Strafraum betrifft."

Müller über Lewandowski: "Robert ist super drauf im Training"

Auch wenn es spielerisch derzeit nicht ganz so einfach ist, lasse sich der Torjäger laut Müller aber keinerlei Unzufriedenheit anmerken. "Robert ist super drauf im Training und hat eine super Spannung. Gegen Frankfurt ist er als Kapitän vorneweg gegangen. Wenn Topstürmer nicht treffen, wird gerade international der Begriff 'Diva' herausgeholt. Das trifft bei ihm überhaupt nicht zu", sagte der Nationalspieler.

Trainer Nagelsmann ist die schwierige Situation seines Torjägers nicht entgangen. "Wenn du einen Lewy in der Mannschaft hast, dann ist es immer ratsam, ihm häufig den Ball zu geben", konstatierte der Bayern-Coach vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker). Der 33-Jährige habe im ersten Aufeinandertreffen mit dem österreichischen Serienmeister zwar viel Raum gehabt, aber eben kaum Bälle bekommen. "Das haben wir trainiert und thematisiert", so Nagelsmann weiter.

Julian Nagelsmann nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Ohnehin sieht er auch die Mannschaft gefordert, ihren Top-Torjäger besser ins Spiel einzubinden. "Auch die anderen sind in der Pflicht. Wir haben zuletzt gegen sehr gut verteidigende Mannschaften gespielt, da ist es nicht immer einfach. Wir hatten dennoch viele Situationen, die man mit einem besseren finalen Ball besser lösen kann", meinte der Bayern-Coach.