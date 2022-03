FC Bayern: Julian Nagelsmann "glücklich" - Manuel Neuer ist bereit für Salzburg

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback! Der 35-Jährige wird im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Salzburg wieder im Tor des FC Bayern stehen. Das bestätigte Julian Nagelsmann am Montag.

München - Manuel Neuer wird im Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg wieder im Tor des FC Bayern stehen. "Ja, Manu wird spielen können", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montag in der Pressekonferenz zum Achtelfinal-Rückspiel mit der kleinen Einschränkung, dass es über Nacht "keine Reaktion" im vor vier Wochen operierten rechten Knie des Nationaltorhüters gebe.

Neuer hechtete zuvor beim Abschlusstraining auf dem Vereinsgelände des deutschen Rekordmeisters mit vollem Einsatz nach den von Torwartcoach Toni Tapalovic geschossenen Bällen. "Ich bin sehr glücklich, dass er wieder spielen kann", sagte Nagelsmann mit Blick auf Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime und im AZ-Liveticker).

Neuer-Comeback schneller als erwartet

Beim 1:1 im Achtelfinalhinspiel in Salzburg hatte noch Sven Ulreich im Bayern-Tor gestanden. Neuer spielte zuletzt am 5. Februar beim 3:2 in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Nach dem Eingriff am Meniskus war zunächst von einer Pause von mehr als einem Monat ausgegangen worden. Neuers Reha und das Aufbautraining verliefen aber optimal.

Gegen Salzburg kann Nagelsmann in der Abwehr auch wieder Weltmeister Lucas Hernández einsetzen. Der Franzose hatte am Wochenende beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen wegen einer Gelbsperre aussetzen müssen. Weiter fehlen werden die Leistungsträger Leon Goretzka und Alphonso Davies sowie Corentin Tolisso.