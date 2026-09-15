Rivalen und Regeln: So stehen Kanes Chancen auf den Ballon d'Or

Am 26. Oktober wird der Ballon d'Or verliehen, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Während Mbappé und Yamal offensiv für sich werben, gibt sich Kane demütig. Die AZ erklärt, worauf es ankommt.

Der Wahlkampf geht jetzt in die ganz heiße Phase - nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, wo am Sonntag die SPD und AfD um Platz eins kämpfen werden, sondern auch bei den Stars des Weltfußballs. Am 26. Oktober wird in London der Ballon d'Or verliehen, der prestigeträchtigste individuelle Preis für den besten Spieler der vergangenen Saison. Und inzwischen machen die Favoriten immer lauter Werbung für sich selbst.

Stark in Form: Barcelonas Lamine Yamal. © IMAGO/David Aliaga

Lamine Yamal sieht sich an der Spitze

"Ich denke, dass ich ihn dieses Jahr aufgrund meiner Erfolge verdient habe", sagte Spaniens Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona dieser Tage sehr unbescheiden. Als größten Konkurrenten sieht er nicht etwa Harry Kane vom FC Bayern, sondern Frankreich-Superstar Kylian Mbappé von Real Madrid. "Wem würde ich ihn geben? Dem besten Spieler der Welt", ergänzte der 19-jährige Yamal, der keine besonders auffällige WM spielte, mit Barça allerdings Meister wurde: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir beide die Besten der Welt sind. Für mich ist das klar, und jeder, der die Spiele verfolgt, weiß das."

Gewohnt selbstbewusst: Kylian Mbappé von Real Madrid. © IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Sicher? Beim FC Bayern herrscht definitiv eine andere Meinung vor. "Der Einzige, der in diesem Jahrhundert mehr Tore erzielt hat in einem Jahr, ist Lionel Messi. Das zeigt die historische Dimension", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Neben all den Toren ist er viel mehr als eine klassische Nummer 9. Er zeigt Führungsqualität - und das zeichnet Weltklassespieler aus."

Bodenständiger Anführer: Kane. © IMAGO/Fabian Kleer

Ganze 73 Mal traf Kane in der vergangenen Saison für Bayern und die englische Nationalmannschaft, dieser Zeitraum ist maßgeblich bei der Wahl. Der 33-Jährige, der mit Bayern das Double holte, wurde zudem als Deutschlands Fußballer des Jahres und Europas bester Torschütze ausgezeichnet. England führte er bei der WM mit sechs Toren auf Platz drei. Ob das reicht für den Goldenen Ball?

Kane: Tore, Titel und Zurückhaltung

"Der Ballon d'Or ist aus individueller Sicht das Größte, was man erreichen kann", sagte Kane: "Aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich habe getan, was ich tun konnte, was die Leistungen angeht. Natürlich wäre es fantastisch, wenn es klappen würde." Was auffällt: Der vierfache Familienvater, der für Bayern seit seinem Wechsel 2023 herausragende 150 Tore in 153 Spielen erzielt hat, tritt öffentlich wesentlich demütiger auf als Yamal und Mbappé.

Auch Lionel Messi (l.) und Rodri werden Chancen eingeräumt. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der Franzose sagte auf die Frage des Ballon-d'Or-Ausrichters "France Football", für wen er bei der Wahl stimmen würde: "Für mich selbst! Ich habe diesen Sommer Geschichte geschrieben, aber wir werden sehen." Mbappé verpasste mit Frankreich zwar den WM-Titel, er wurde aber Torschützenkönig des Turniers und ist mit 22 Treffern nun alleiniger WM-Rekordtorjäger. Außerdem wurde er Torschützenkönig in der Champions League, mit 15 Treffern lag er einen vor Kane.

Mbappés Rekorde und Strahlkraft

Das sind keine schlechten Argumente für Mbappé. Hinzu kommt: Unter den 100 wahlberechtigten Journalisten (je einer aus den Top-100 der Fifa-Weltrangliste) dürfte der 27-Jährige gemeinsam mit Yamal und Messi derjenige mit dem größten Glamour sein. Mbappé steht häufiger in den Schlagzeilen als Kane oder Spaniens Weltmeister Rodri, er hat ein größeres Ego als Vorjahressieger Ousmane Dembélé, der mit Paris Saint-Germain zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewann. All das kann bei der Wahl eine Rolle spielen - ebenso wie der zeitliche Ablauf.

Zwar sollen nur die Leistungen der vergangenen Saison plus WM berücksichtigt werden (Kriterien: individueller Erfolg, Mannschaftserfolg und Fairplay), doch die Frist für die wahlberechtigten Journalisten läuft erst am 28. September ab. Der letzte Eindruck könnte entscheidend sein, das letzte Tor. Jeder Journalist wählt aus den 30 Nominierten (von Bayern Kane, Michael Olise, Luis Díaz und Dayot Upamecano) seine persönliche Top-10, in dem er zwischen einem und 15 Punkte vergibt. Dann steht der Sieger fest. Macht's Kane? Für den Engländer und den FC Bayern wäre es ein riesiger Triumph.