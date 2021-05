Rekord von Gerd Müller eingestellt: Robert Lewandowskis Weg zur Legende

Martin Meissner/dpa 41 11. Saisontor: Am 6. Spieltag wird Robert Lewandowski gegen den 1. FC Köln geschont. Im Duell mit Borussia Dortmund trifft er natürlich wieder. Bayerns Torjäger köpft das 2:1. In der Nachspielzeit wird Lewandowski noch ein Treffer aberkannt. Macht aber nichts. Die Bayern gewinnen in Dortmund mit 3:2.