Protestaktion in München: Fußball-Fans klauen EM-Banner der UEFA

Fußball-Fans lassen in München 22 Banner der UEFA mitgehen. Im Netz kursiert ein Video dieser Diebestour - handelt es sich um Bayern-Anhänger?

München - Dass der Uefa der Kommerz wichtiger zu sein scheint, als Menschenrechte und Gesundheit, scheint seit Beginn der Europameisterschaft immer mehr ans Tageslicht zu kommen.

Zunächst schüttelte man als Außenstehender den Kopf über das zwiespältige Verhalten des Europäischen Fußballverbandes in Bezug auf die Diskussion um die Allianz Arena, die als Zeichen der Solidarität im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in den Farben des Regenbogens erstrahlen sollte.

Protestaktion: Fußball-Fans klauen 22 Banner der UEFA

Und auch die Bilder gut besuchter, teils fast ausverkaufter Fußballstadien in Budapest oder im Londoner Wembley Stadion, lassen während einer weltweiten Pandemie zumindest Zweifel daran aufkommen, ob der Uefa das Wohl der Fans mehr am Herzen liegt, als klingelnde Kassen.

Was die Münchner Fußball-Fans vom Gebahren der Uefa halten, machten sie vor Kurzem mit einer Protestaktion mehr als deutlich.

Zahlreiche Plakatwände im gesamten Münchner Stadtgebiet, auf denen Plakate der Uefa zu sehen sind wurden mit "Fuck UEFA" und "Hate UEFA" bekritzelt. Damit aber nicht genug, in einer Nacht und Nebel-Aktion haben einige Fußball-Fans 22 große Banner der UEFA geklaut, die an verschiedenen Brücken über dem Mittleren Ring und anderen Stellen aufgehängt wurden und den Fußball-Fan in München begrüßen sollten.

, wie mindestens vier Personen nachts bei strömenden Regen die mit Kabelbinder befestigten Banner entfernten. Immer wieder mussten sie bei dieser Aktion vor vorbeifahrenden Autos in Deckung gehen.

Fans präsentieren ihre Beute in einem Internet-Video

Am Ende des im Internet veröffentlichten Clips ist zu sehen, wie vier maskierte Personen die Beute ihres Raubzugs präsentieren. 22 Banner der Uefa, dazu zwei Spruchbänder mit den Worten "FUCK UEFA! YOU’RE NOT WELCOME!" und "FOOTBALL FOR THE PEOPLE! NOT FOR MILLIONAIRES!"

Ob es sich bei den Fans um Anhänger des FC Bayern München handelt, geht aus dem Video nicht klar hervor. Zwar tragen die Personen rot-weiß gestreifte Masken, aber weder ist ein Trikot, noch ein Logo des deutschen Rekordmeisters zu erkennen.

München ist einer der elf Spielorte dieser paneuropäischen Europameisterschaft. 2024 wird die EM in Deutschland ausgetragen. Neben neun anderen Städten sollen auch in München Spiele stattfinden. Ob diese Protestaktion diesbezüglich Folgen für die bayerische Landeshauptstadt haben wird, ist nicht klar.