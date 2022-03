Premiere der Frauen des FC Bayern in der Allianz Arena: "Brauchen mehr Flair"

Am Dienstag spielen die Frauen des FC Bayern erstmals in der Allianz Arena. Beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag hoffen sie auf über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

München - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das erste Spiel der Frauen des FC Bayern München in der Allianz Arena als wichtigen Entwicklungsschritt. "Wir können noch was lernen, in dem wir uns in der Infrastruktur verändern", sagte die 54-Jährige in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" am Sonntagabend.

FC Bayern: Champions-League-Spiel der Frauen gegen Paris

Die Münchnerinnen bestreiten ihr Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in dem Stadion, wo normalerweise die Bayern-Männer spielen. Die Gastgeberinnen hoffen auf über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Voss-Tecklenburg bezeichnete die Bundesliga als "richtig gut: Aber wir brauchen Highlight-Spiele, wir brauchen tolle Stadien, wir brauchen auch ein bisschen mehr Flair. Wir brauchen natürlich auch mehr mediale Unterstützung, mehr Wahrnehmung, mehr Sichtbarkeit insgesamt", forderte die Bundestrainerin.

Bundestrainerin: "Jede Spielerin beim FC Bayern hat perfekte Bedingungen"

Bayern-Sportvorstand Oliver Kahn hat die bevorstehende Premiere der Bayern-Frauen in der Allianz Arena als "Meilenstein" bezeichnet. "Der FC Bayern hat ja in den letzten Jahren einen richtig guten Job gemacht. Es ist eine Professionalisierung in Kraft getreten. Das Team hinter dem Team ist gewachsen. Jede Spielerin beim FC Bayern München hat perfekte Bedingungen", sagte Voss-Tecklenburg über den deutschen Meister, der bei den Frauen noch nie die Königsklasse gewonnen hat.