Plakat-Protest: Bayern-Fans kritisieren Teilnahme an der Klub-WM

Mit einem Plakat vor der Allianz Arena haben Anhänger des FC Bayern die Teilnahme an der Klub-WM in Katar kritisiert.

München - Anhänger des FC Bayern haben mit einer Plakat-Aktion die Teilnahme des deutschen Rekordmeisters an der Klub-WM in Katar kritisiert. Einen Tag vor dem Halbfinale der Münchner gegen Al Ahly haben einige Fans ein Plakat vor der Allianz Arena angebracht. Das Motiv: mehr als eindeutig.

Plakat: Rummenigge und Hainer als Kutschengespann

Zu sehen sind Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sowie Präsident Herbert Hainer, die eine Kutsche ziehen, auf der ein Scheich sitzt. Dieser hat eine Angel an der Hand, an deren Ende eine Geldtasche hängt. Die Message: Die Bayern-Führung soll den Dollar-Noten folgen und dadurch die Kutsche weiter ziehen.

Zudem wird das aktuelle Projekt der Münchner "FC Bayern Ahead" kritisiert, für das hauptsächlich Vorstandsmitglied Oliver Kahn verantwortlich ist. Das "Motto" der Plakat-Aktion: "FC Bayern AHEAD - Wir ziehen den Karren aus dem Dreck".

Immer wieder kritisieren Teile der Anhänger das Engagement der Bayern in Katar – sei es das regelmäßig stattfindende Winter-Trainingslager in Doha oder das Sponsoring durch Qatar Airways. Nun sorgt also auch die Teilnahme an der Klub-WM für neuen Wirbel.