Pilsen-Coach Bilek: Bayern-Spiel "großes Erlebnis"

Viktoria Pilsens Trainer Michal Bilek hofft, dass seine Mannschaft dem FC Bayern München in der Champions League vor eigenem Publikum mehr Gegenwehr leisten kann als bei der hohen Niederlage im Hinspiel vor einer Woche. "Es handelt sich diesmal um ein Heimspiel. Wir wollen besser spielen und auch ein besseres Ergebnis erzielen", sagte der 57-Jährige vor dem Gruppenspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Doosan Arena: "Wir wollen für Nadelstiche sorgen und auch unseren Fans Freude bereiten."

11. Oktober 2022 - 18:14 Uhr | dpa

Michal Bilek kommt vor dem Spiel am 04.10. ins Stadion. © Sven Hoppe/dpa