Papierkunst und Drachen: FC Bayern München spielt bei Asienreise mit diesen besonderen Trikots

Der FC Bayern läuft bei seinen Testspielen in Südkorea und Hongkong mit eigens entworfenen Sondertrikots auf. Die Designs stammen von lokalen Künstlern und greifen traditionelle Motive auf – kaufen können Fans sie allerdings nur vor Ort.

Seine beiden Testspiele in Asien wird der FC Bayern in speziell gestalteten Trikots bestreiten.

Am Samstag tritt der FC Bayern München seine Asienreise nach Südkorea und Hongkong an. Dort stehen für Coach Vincent Kompany und sein Team auch zwei Testspiele an. Am Dienstag, 4. August, trifft der deutsche Rekordmeister auf den südkoreanischen Red&Gold-Partnerverein Jeju SK FC (ab 13 Uhr im AZ-Liveticker), am Freitag, dem 7. August, steht das Team dann im Kai-Tak-Stadion in Hongkong dem aktuellen Europa-League-Sieger Aston Villa gegenüber (ab 14 Uhr im AZ-Liveticker).

Für diese beiden Partien hat sich der FC Bayern München etwas ganz Besonderes einfallen lassen und wird in den zwei Testspielen jeweils mit einem speziellen Trikot antreten. Dabei sind die Rückennummern außergewöhnlich gestaltet.

Asiatische Künstler entwerfen Design für Sondertrikots des FC Bayern

So zollt man bei der Gestaltung der Trikots für das Spiel gegen Jeju dem traditionellen südkoreanischen Papierhandwerk "Gime" Respekt. Das Design stammt von der koreanischen Künstlerin Dohee Kwon und zeigt eine ruhige Bildwelt mit Sonnen‑ und Mondmotiven sowie grafischen Formen, die an die filigranen Papier‑Cut‑outs von "Gime" erinnern. "Ich wollte etwas zeigen, das wirklich nur Jeju gehört", so Kwon. "Gime" steht auf Jeju für Wünsche nach Glück, Gesundheit und den Schutz der Ahnen.

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Das Design des Sonderflocks für das Spiel gegen Aston Villa in Hongkong entspringt der Kreativität des lokalen Künstlers Kristopher HO. Statt auf stereotypische Motive wie Wahrzeichen oder Neonreklame ließ sich der Designer von traditionellen Glücksbringern und Amuletten inspirieren. So zeigen seine Werke die zwölf Tiere des altchinesischen Tierkreises sowie mythische Himmelswesen wie Drachen und Phönixe, Symbole, die für Glück und Wohlstand stehen.

Sondertrikots nur auf der Asienreise erhältlich

Die beiden Sondertrikots sind ab sofort erhältlich, allerdings wird es sie nicht in den deutschen Fan-Shops des FC Bayern oder online zu kaufen geben, sondern nur direkt vor Ort in den Pop-up-Stores auf Jeju und in den Fan-Town-Stores und FC-Bayern-Pop-up-Stores in Greater China in Hongkong.