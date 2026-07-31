"Eine riesige Enttäuschung": FC-Bayern-Star Michael Olise meldet sich emotional zu Wort

Mit der französischen Nationalmannschaft den WM-Titel verpasst und anschließend jede Menge Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid. Bayern-Star Michael Olise hatte, ungewollt, eine Hauptrolle im sommerlichen Transfertheater inne. Nun hat sich der 24-Jährige bei Instagram mit emotionalen Worten gemeldet.

Während ein Teil seiner Teamkollegen beim FC Bayern bei hochsommerlichen Temperaturen im Trainingslager am Tegernsee bereits tüchtig ins Schwitzen kommt und am Samstag die Asien-Reise nach Südkorea und Hongkong antritt, befindet sich Michael Olise (24) immer noch im wohlverdienten Urlaub nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Diese ist zwar nun auch seit fast zwei Wochen Geschichte, aber das Abschneiden der Équipe Tricolore mit einem enttäuschenden vierten Platz wirkt bei dem 24-jährigen Bayern-Star immer noch nach.

WM-Enttäuschung und Wechseltheater: Olise meldet sich zu Wort

In einem emotionalen Post bei Instagram zeigt Olise, dass der verpasste Weltmeistertitel immer noch an ihm nagt. "Dass es uns nicht gelungen ist, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, ist eine riesige Enttäuschung. So hatten wir uns den Abschluss dieser Weltmeisterschaft zu Beginn des Turniers nicht vorgestellt", so der französische Nationalspieler.

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Den WM-Pokal durften am Ende die Spanier in die Höhe stemmen und auch als Torschütze konnte sich Michael Olise nicht in die Geschichtsbücher der WM 2026 eintragen. Dennoch wusste der 24-Jährige in Übersee sportlich zu überzeugen und konnte einen Rekord brechen, der seit der WM 1970 Bestand hatte. Mit sieben Torvorlagen in einem einzigen WM-Turnier konnte Olise die brasilianische Fußballer-Legende Pelé übertreffen, der bei der WM in Mexiko sechs Treffer vorbereitet hatte.

Entsprechend stolz zeigt sich Olise in seinem Instagram-Posting über diese außergewöhnliche Leistung: "Auch wenn es uns nicht gelungen ist, den Pokal in die Höhe zu stemmen, bin ich stolz darauf, den Rekord für die meisten Vorlagen in der Geschichte einer Weltmeisterschaft aufgestellt zu haben."

"Selbst in den schwierigsten Momenten an mich geglaubt": Olise bedankt sich bei Deschamps

Neben seiner Enttäuschung über das französische Abschneiden und dem Stolz ob seiner eigenen Leistung, richtet sich Michael Olise auch mit herzlichen Worten an seinen Nationaltrainer Didier Deschamps (57). "Ich möchte mich auch beim Nationaltrainer dafür bedanken, dass er mir meine erste Berufung in die Nationalmannschaft ermöglicht und selbst in den schwierigsten Momenten an mich geglaubt hat. Dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, welchen Weg Sie auch immer einschlagen mögen."

Nach 14 Jahren als französischer Nationaltrainer ist Deschamps nach Ende der WM 2026 zurückgetreten; diesen Schritt kündigte der 57-Jährige bereits im Januar 2025 an. Seine Nachfolge als Coach der Équipe Tricolore tritt die französische Fußballer-Legende Zinédine Zidane (54) an.

Kein Wort zum Wechseltheater nach Madrid

Und die Spekulationen über einen möglichen Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid? Darüber verliert Michael Olise in seinem Posting kein Wort. Alles spricht dafür, dass der 24-Jährige auch in der kommenden Saison das Trikot des deutschen Rekordmeisters überstreifen wird. Schon mehrfach hatten die Bayern-Verantwortlichen einem Wechsel ihres Superstars einen Riegel vorgeschoben. "Natürlich" werde Olise in diesem Sommer bleiben, sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Dienstag im "Presseclub München". Der Vertrag des französischen Nationalspielers in München läuft noch bis Sommer 2029.