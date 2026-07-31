Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen gegen Jeju SK Football Club – Anpfiff ist am Dienstag um 13 Uhr!
Liveticker: Jeju SK Football Club gegen FC Bayern München live
Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Im Rahmen der Asien-Tour testet der FC Bayern am Dienstagmittag gegen Jeju SK Football Club.
Verfolge die Partie ab 13 Uhr (MESZ) im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Seogwipo
Austragungsstätte: Jeju-World-Cup-Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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