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Liveticker: Jeju SK Football Club gegen FC Bayern München live

Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Im Rahmen der Asien-Tour testet der FC Bayern am Dienstagmittag gegen Jeju SK Football Club.

Verfolge die Partie ab 13 Uhr (MESZ) im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen gegen Jeju SK Football Club – Anpfiff ist am Dienstag um 13 Uhr!

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