Operation notwendig: PSG-Star Neymar fällt mehrere Monate aus

Wie erwartet fehlt Neymar auch am Mittwoch beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in München. Die Spielzeit ist für den Brasilianer so gut wie beendet, teilt Bayerns Gegner Paris Saint-Germain mit.

06. März 2023 - 20:35 Uhr | AZ/dpa