Noten zu FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Gegen die bayerische Offensiv-Walze ist kein Kraut gewachsen

Der FC Bayern marschiert weiter durch die Bundesliga und schlägt auch die TSG Hoffenheim souverän mit 3:0 - die Noten für die Münchner.

München - Der FC Bayern gewann auch die zweite Partie ohne den an Corona erkrankten Cheftrainer Julian Nagelsmann. Beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim vor 60.000 Zuschauern agierte, wie schon beim 4:0 in der Champions League bei Benfica Lissabon, Dino Toppmöller als Stellvertreter an der Seitenlinie, während Nagelsmann aus dem "Rechenzentrum in seiner Küche" operierte und die Kommandos gab.

Serge Gnabry, Robert Lewandowski und die eingewechselten Joker Eric-Maxim Choupo-Moting sowie Kingsley Coman trafen beim souveränen und nie gefährdeten 4:0-Erfolg für den Tabellenführer.

Am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es für die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Nach seinem 100. Champions League-Spiel für den FC Bayern beim 3:0 in Lissabon nun mit der nächsten Meilenstein-Marke: Der 35-jährige Kapitän schaffte seinen 300. Sieg in der Bundesliga. Diese Marke durchbrach bisher nur Bayerns ehemalige Torwart-Legende Oliver Kahn, der aktuelle Vorstandsboss (mit 310 Siegen). Musste erst ab der 60. Minute hin und wieder eingreifen – dann aber souverän.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Nach zwei Spielen Sperre infolge der Roten Karte beim 3:1 in Fürth wieder verfügbar-, in der Champions League verfügbar. Der Rechtsverteidiger diesmal kein so hoch aufgestellter Flügelspieler wie in Lissabon, sondern etwas defensiver unterwegs. Zuverlässig und solide.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 2: Der Franzose wirkt mittlerweile sehr stabil im Abwehrzentrum, man merkt dem Chef der Abteilung Defensive an, wie viel Selbstvertrauen er hat. Bissig und energisch in den Zweikämpfen. Stets mit viel Speed unterwegs, schaltet nach Ballgewinnen immer wieder sofort in den Angriffsmodus um. Lieferte die Vorarbeit zum 4:0 von Coman.

LUCAS HERNÁNDEZ, NOTE 2: Sein vorletztes Spiel bevor er am kommenden Donnerstag in ein Madrider Gefängnis einrücken muss? Ließ sich wie zuletzt nichts anmerken. Agierte diesmal als linker Innenverteidiger und zeigte in einigen Laufduellen seine Schnelligkeit und Abgezocktheit. Zudem clever in den Zweikämpfen. Zur Pause ausgewechselt. Schonung?

Richards feiert Startelf-Debüt in der Liga - Müller mit tollem Assist

OMAR RICHARDS, NOTE 3: Durfte zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an ran. Der 23-Jährige, im Juli ablösefrei vom FC Reading aus der englischen Championship (2. Liga) geholt, stand bisher erst 157 Pflichtspielminuten auf dem Platz. Wirkte gut integriert, hatte einige sehenswerte Ballgewinne. Konnte auch das hohe Tempo mitgehen, musste am Ende etwas beißen.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Der Spielmacher, Standard-König und Sechser muss derzeit ohne seinen Mittelfeld-Partner Goretzka noch mehr für den Spielaufbau tun, was er mit vielen geschickten Chip-Bällen auf die Flügel machte. Weiter gilt bei Kimmich: In dieser Saison in jedem Pflichtspiel inklusive Nationalelf von Beginn an auf dem Platz. Will offenbar keine Pause, braucht auch keine.

MARCEL SABITZER, NOTE 3: Zweiter Startelf-Einsatz hintereinander für den Österreicher, im August für knapp 16 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig verpflichtet. Vertrat in seinem neunten Pflichtspiel (zuvor sieben Einwechslungen am Stück) erneut den erkrankten Goretzka. Macht viel in den Halbräumen, Klein-Klein-Fleißarbeit. Auf der Jagd nach seinem ersten Tor für Bayern, verzog knapp (53.).

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Der Freigeist im Mittelfeld hat nun nicht mehr so viel Freiraum seit ein weiterer Zehner wie diesmal Musiala (oder zuletzt Sané) neben ihm auflaufen. Aber der Feuereifer in ihm erlischt nie. Herausragend seine Vorarbeit zum 2:0, als er sich im Zweikampf gegen Bayern-Leihgabe Richards durchsetzte. Durfte sich ab der 65. Minute schonen.

Lewy, Gnabry und "Bambi" Musiala sorgen für Offensiv-Wirbel

SERGE GNABRY, NOTE 2: Der Außenstürmer, beim Benfica nur als Joker eingesetzt, machte sofort Alarm über die rechte Seite, wurde gut in Abschlusspositionen gebracht. Sein erster Treffer (8.) wurde nach Videobeweis zurückgepfiffen, der zweite Rechtsschuss saß – das 1:0 (16.), schon sein sechster Saisontreffer. Verpasste einen Doppelpack, TSG-Keeper Baumann parierte gut.

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Erster Startelf-Einsatz für den 18-jährigen Deutsch-Brite seit Mitte September (3:0 in Barcelona). Steckte geschickt rüber zu Gnabry, der zum 1:0 vollendetet. Zuvor hatte Musialas Foul den ersten Treffer von Gnabry (zurückgenommen per VAR) verhindert. Der DFB-Nationalspieler agierte wie zuletzt Sané als Zehner hinter der Spitze Lewandowski. Wunderbare Dribblings, tolles Auge für die Mitspieler. In der 70. Minute ausgewechselt.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Der Weltfußballer hört nicht auf zu treffen. Machte mit einem wunderbaren Schlenzer zum 2:0 (30.). aus 20 Metern sein zehntes Saisontor (sein 17. im 13. Pflichtspiel). Da BVB-Stürmer Erling Haaland bis in den Dezember hinein verletzt ausfallen wird, könnte "Lewy" bis dahin schon für eine Vorentscheidung im Rennen um die Torjägerkanone schaffen. Traf nun schon in der elften Saison in Folge zweistellig, das gelang bisher nur Gerd Müller (sogar 13 Spielzeiten).

Choupo-Moting und Coman stechen als Joker

NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Der gelernte Innenverteidiger erhielt zunächst eine Pause, musste dann zur zweiten Halbzeit rein, weil Lucas Hernández runtergenommen wurde. Agierte neben Upamecano als zweiter Innenverteidiger, bekam "zur Begrüßung" gleich mal einen Ball in den Unterleib – schmerzhaft. Ansonsten zuverlässig und resolut in seinen Duellen.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Löste in der 65. Minute Müller ab, sollte gegen die Hoffenheimer für noch mehr Präsenz im Strafraum sorgen und seine Qualitäten als Mittelstürmer ausspielen. Der kamerunische Nationalspieler bewies erneut seinen Torriecher, traf nach Abpraller clever und lässig zum 3:0 (82.), schon sein drittes Saisontor.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Bei Benfica nach starkem Spiel zum "Man of the Match" gewählt. Da es sein erster Startelf-Einsatz seit zwei Monaten war, gegen Hoffenheim zunächst auf der Bank, kam in der 70. Minute für Musiala, rückte auf die rechte Außenbahn. Verzog einmal mit links – weit drüber (75.). Traf aber dann völlig frei zum 4:0 (87.).

LEROY SANÉ, OHNE NOTE: In Lissabon die prägende Figur des Spiels mit einem Tor und einer Vorlage auf seiner neuen Position als Zehner. Diesen Samstag weitestgehend geschont, kam erst in der 77. Minute für Gnabry. Blieb ohne große Szenen.

CORENTIN TOLISSO, OHNE NOTE: Kurzeinsatz auch für den Franzosen ab der 77. Minute für Sabitzer. Der Mittelfeldspieler hatte nach mehreren Wochen Verletzung und Aufbautraining erst in Lissabon sein Comeback gegeben. Interpretierte seine Rolle als Achter offensiver als Sabitzer.