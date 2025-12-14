Der FC Bayern kommt im letzten Heimspiel des Jahres nicht über ein 2:2 gegen Mainz 05 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Den Speed hat Alphonso Davies schon wieder, die Bindung zum Spiel noch nicht so ganz. Die Bayern–Spieler in der Einzelkritik.

Stanisic verschätzt sich bei 1:2 von Mainz

MANUEL NEUER – NOTE 3: Muss schauen, dass er nicht festfriert, so wenig bekommt er in Halbzeit eins zu tun. Und als es dann etwas zu tun gibt, kann er nicht viel ausrichten: chancenlos beim Ausgleichstreffer der Mainzer aus kurzer Distanz, genauso wie beim 1:2, ebenfalls per Kopf.

JOSIP STANISIC – NOTE 4: Hinten kompromisslos in den wenigen Fällen, in denen er mal gefordert ist. Nach vorn im Vergleich zum Kollegen Konrad Laimer limitiert. Rückt später für Ito in die Innenverteidigung. Verschätzt sich vor dem 1:2 der Gäste (68.) entscheidend.

MIN–JAE KIM – NOTE 4: Vor dem Ausgleichstreffer der Gäste kurz vor der Pause segelt der Koreaner unter dem Flankenball hindurch.

Ito gibt nach neun Monaten sein Debüt in der Start–Elf

HIROKI ITO – NOTE 3: Nach neun Monaten sein Debüt in der Start–Elf, nach zuletzt drei Einwechslungen – endlich, wird sich der Japaner denken. Unauffällige Vorstellung.

TOM BISCHOF – NOTE 4: Darf hinten links von Anfang an ran. Verursacht an der Strafraumgrenze durch ein ungeschicktes Foulspiel den ersten Mainzer Freistoß, der prompt zum Gegentor führt (45.), Hashtag Standardsituation.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Spielt einen Raum öffnenden Chip–Ball nach dem anderen, oft auf die rechte Seite zu Dauer–Dribbler Olise, da das Zentrum von den Gästen mit Mann und Maus verbarrikadiert wird.

Gab sein Startelfdebüt nach der Verletzung: Hiroki Ito. © IMAGO

Goretzka unauffällig, Karl bester Bayern–Spieler

LEON GORETZKA – NOTE 4: Unauffällige Partie des Routiniers, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Macht später Platz für Pavlovic.

MICHAEL OLISE – NOTE 3: Der beste Torvorbereiter der Liga legt Kane die erste Kopfballchance auf, versucht es kurz darauf selber per Schlenzer – Mainz–Keeper Batz ist noch dran.

LENNART KARL – NOTE 2: Dass der 17–Jährige von Beginn an aufläuft, daran hat man sich allmählich gewöhnt. Liegt aber auch am dünn besetzten Bayern–Kader. Außer Nicolas Jackson sitzt kein Stürmer mehr auf der Bank – Luis Diaz fehlt gelbgesperrt. Holt sich schon früh Bälle auch weit hinten gegen extrem tief stehende Mainzer. Steht nach Gnabrys Hereingabe perfekt in Mittelstürmerposition und schießt aus vier Metern ein zum 1:0 (29.) – das 50. Saisontor der Bayern, und das schon am 14. Spieltag. Schöne Vorarbeit für Gnabry (60.). Immer für einen feinen Pass gut.

Kane holt Elfmeter für den FC Bayern heraus

SERGE GNABRY – Note 4: Gibt den zweiten Torschuss für die Roten ab (22.) – auch kein Problem für den Gäste–Keeper. Legt Karl per präzisem Flachpass perfekt das 1:0 vor. Hat nach der Pause zwei feine Gelegenheiten, nutzt aber keine davon – nicht wirklich sein Tag.

HARRY KANE – NOTE 3: Hat Bayerns erste Torchance nach 21 Minuten, per Kopf, doch zu mittig platziert, um Mainzer–Keeper Batz wirklich zu fordern. Hätte in Minute 36 fast ein Tor des Monats gemacht: quer in der Luft liegend, doch der Körper des Mainzers Danny da Costa steht leider Kanes Seitfallzieher im Weg. Holt den Elfer zum 2:2 heraus, den er auch gleich versenkt (87.).

Konnte gegen Mainz nicht überzeugen: Serge Gnabry. © IMAGO

Davies erneut als Joker

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Kommt nach einer Stunde für Leon Goretzka. Muss dann mit Kimmich die Rest–Verteidigung organisieren.

KONRAD LAIMER – NOTE 4: Sorgt nach seiner Einwechslung gleich für ordentlich Betrieb nach vorne. Verschätzt sich allerdings gleich mal in der Rückwärtsbewegung. Sieht eine sehr strenge gelbe Karte. Ist damit in Heidenheim gesperrt.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Zweiter Einsatz nach seinem Kreuzbandriss, wieder als Joker. Schnell ist er schon wieder. Zu viel Emotion beschert ihm eine gelbe Karte.

NICOLAS JACKSON – NOTE 4: Kommt nach 73 Minuten als letzte mögliche Offensivkraft, vergibt gleich mal seine erste Chance (75.).