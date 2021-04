Noten zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Choupo-Moting macht den Lewy - Samtpfote Musiala wuselt

Der FC Bayern gewinnt gegen Bayer Leverkusen mit 2:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - In Spiel eins nach dem Hansi-Flick-Beben hielt sich der Noch-Coach beim 2:0 gegen Leverkusen mit weiteren Überraschungen zurück, zumindest was die Aufstellung betraf. Statt Sané durfte Coman von Beginn an stürmen.

Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Ging erstmals in Minute 21 zu Boden: Den Linksschuss von Bayer-Stürmer Patrik Schick hielt er im Parterre locker fest. Danach lange Zeit sehr beschäftigungslos. War sicher froh, dass das Thermometer immerhin neun Grad anzeigte.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Hatte mit dem so flinken wie trickreichen Leon Bailey ordentlich zu tun, löste das aber durchaus zufriedenstellend.

JÉRÔME BOATENG, NOTE 2: Mal wieder ohne Fehl und Tadel. Braucht Joachim Löw nicht noch einen gestandenen Abwehrspieler für die EM? Machte nach einer Stunde Platz für den Nachwuchs in Person von Tanguy Nianzou.

Alaba überzeugt als Vorlagengeber - Davies läuft und läuft

LUCAS HERNÁNDEZ, NOTE 3: Gewöhnt sich allmählich an den Posten in der Innenverteidigung – Außenverteidiger war ja eh nie so wirklich sein Ding. Auch die Diagonalpässe kommen mittlerweile beinahe so gut wie die von Boateng.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Läuft und läuft und läuft. Traute sich mal wieder ein paar Sprints in der Offensive, was Bayer sofort in Not brachte. Aber auch in der Defensive gab es mehr als einmal Szenenapplaus von den Kollegen.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Er kann es noch! Erzielte nach einem verunglückten Leverkusener Abwehrschlag (13.) aus 15 Metern sein drittes Saisontor – nach zuvor neun Bundesligaspielen ohne Torbeteiligung. Wirkte ein bisschen matt im Vergleich zu manch anderem, wichtigerem Spiel.

DAVID ALABA, NOTE 2: Da der genesene Leon Goretzka zunächst noch auf der Bank Platz nahm, rückte der Noch-Bayer und Bald-Madrilene wieder neben Kimmich auf die Sechs. Klasse Flanke auf Müller vor dem 1:0 (7.). Toller Freistoß-Knaller aus 23 Metern, den Bayer-Keeper Hradecky aus dem Winkel fischte (43.).

Musiala wuselt wie immer - Choupo-Moting macht den Lewy

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Nicht so präsent wie in manch anderem, wichtigerem Spiel. Wird doch nicht schon Körner für die EM sparen?

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Hatte nach Alaba-Flanke das 1:0 auf dem Fuß, das stattdessen Kollege Choupo-Moting dann Sekunden später erzielte. Aktiv und lautstark wie immer.

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Der neue Torschütze vom Dienst durfte diesmal den linken Flügelflitzer geben. Kann nicht nur wunderbar samtpfötige Tricks und Dribblings, sondern auch ziemlich robust und zielführend zur Sache respektive zum Ball gehen.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Wohl sein letzter Startelf-Einsatz vor der für Samstag erwarteten Rückkehr von Robert Lewandowski. Traf in Minute sieben aus kurzer Distanz gleich mal zum 1:0. Sein vierter Treffer in den vergangenen fünf Spielen.



LEROY SANÈ, NOTE 3: Konnte keine Akzente mehr setzen. Musste er auch nicht.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Führte sich nach der Einwechselung gleich mit dem 3:0 ein – fast. Sein Schuss (63.) wurde noch abgeblockt.

TANGUY NIANZOU, NOTE 3: Endlich wieder ein paar Minuten für das hochgelobte Talent. Geriet jedoch in die finale Bayern-Baisse, was folgenlos blieb

BOUNA SARR UND CHRISTOPHER SCOTT KAMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.