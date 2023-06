Noten: FC-Bayern-Stars mit durchwachsener Leistung im Länderspiel gegen die Ukraine

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zeigte beim 3:3 (1:2) im Testspiel gegen die Ukraine mal wieder Licht und Schatten. Auch für die FC-Bayern-Akteure Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Jamal Musiala lief der Abend im Bremer Weserstadion wechselhaft.

Bremen - Im 1000. Länderspiel der 115jährigen DFB-Geschichte holte die deutsche Nationalelf in Bremen vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach einem 1:3-Rückstand gegen die Ukraine auf den letzten Drücker noch ein 3:3. Niclas Füllkrug – angeschossen von Marius Wolf – Kai Havertz und Joshua Kimmich (per Elfmeter in der Nachspielzeit) trafen. Dennoch: Es ist – milde ausgedrückt - noch sehr, sehr viel zu tun ziemlich genau ein Jahr vor Beginn der Heim-EM, die am 14. Juni 2024 mit einem Auftritt der Nationalelf in München eröffnet wird.

Vor allem die Defensive muss Bundestrainer Hansi Flick große Sorgen bereiten. Am Freitag trifft die DFB-Elf im Zuge des Länderspiel-Dreierpacks in diesem Juni zum nächsten EM-Test in Warschau auf die polnische Nationalelf (20.45 Uhr).

KEVIN TRAPP - NOTE 4: Der Frankfurter Torwart war bedient mit seinem siebten Länderspiel. Machtlos beim Ausgleich ins lange Eck, Rüdigers Eigentor und dem 1:3 nach Ginters Patzer.

ANTONIO RÜDIGER - NOTE 5: Rechter Verteidiger in der Dreierkette, in Halbzeit zwei links. Der Real-Profi hob das Abseits vor dem 1:1 auf, ging dann zu zaghaft in den Zweikampf. Fälschte den Schuss von Mudryk zum 1:2 unglücklich ab. Guter langer Ball auf Havertz vor dem 2:3.

MATTHIAS GINTER - NOTE 5: Als Abwehr-Chef überfordert, hielt seinen Laden nicht stabil zusammen. Kam beim Ausgleich 1:1 auch nicht recht in die Spur. Der Freiburger mit dickem Bock, zugleich Ballverlust, vor dem 1:3.

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 5: Desolat als linker Part der Dreierkette. In seinem zehnten Länderspiel mit wenig Gegnerdruck und schlechtem Stellungsspiel vor dem Ausgleich sowie vor dem 1:2. Lief nach schlampigem Pass auf Wolf danach nur nebenher. Musste zur Pause raus.

FC-Bayern-Star Joshua Kimmich: Erst ohne Zugriff, dann mit Ausgleich in der Nachspielzeit

MARIUS WOLF - NOTE 4: Mit Licht und Schatten bei seinen ersten beiden Auftritten im März. Als Schienenspieler auf rechts mit Offensiv-Drang. Setzte sich vor dem 1:0 gut durch, seinen Linksschuss fälschte Füllkrug zum 1:0 ab. Kommt vor dem 1:2 als Retter zu spät.

DAVID RAUM - NOTE 5: Der Leipziger, bei RB nicht Stammspieler, gab den Schienenspieler auf der linken Außenbahn. Vertändelte den Ball vor dem 1:2, danach viel zu zaghaft. Bemüht, mehr aber auch nicht.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Über den Mittelfeld-Chef und Kapitän lief der Spielaufbau, bereitete mit dem Chip-Ball auf Wolf das 1:0 gekonnt vor. Ansonsten entglitt ihm die Mittelfeld-Hoheit. Kein Zugriff aufs Spiel. Verwandelte in der Nachspielzeit den Elfmeter zum 3:3.

Leon Goretzka und Leroy Sané lassen Durchsetzungsvermögen vermissen

LEON GORETZKA - NOTE 5: Der Bayern-Profi in anderer Rolle, agierte hinter und damit defensiver als Vereinskollege Kimmich. Mit teils laschem Zweikampfverhalten. Sein Gewaltschuss von der Strafraumgrenze rauschte knapp vorbei (29.)

JULIAN BRANDT - NOTE 5: Agierte als Zehner mit vielen Freiheiten. In seiner Geburtsstadt dribbelte der BVB-Profi ohne Erfolg verursachte mit einem Fehlpass den Konter zum 1:1. Schlimmer, weil zu aggressiver Rückpass auf Ginter vor dem 1:3.

LEROY SANÉ - NOTE 4: Fehlte bei den März-Länderspielen. Bekam die Chance, sich als zweite Spitze neben Füllkrug zu zeigen. Tänzelte und dribbelte oft ohne echte Wirkung, sein Freistoß (45.+2) knallte ans Lattenkreuz.

NICLAS FÜLLKRUG - NOTE 3: Der Lauf des Werder-Mittelstürmers setzt sich fort Siebtes Länderspiel, siebtes Tor – diesmal per Knie nach Wolfs Schuss zur Stelle. Wurde im heimischen Weserstadion der erst fünfte deutsche Nationalspieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen trifft. Zur Pause ausgewechselt, was die Fans mit Pfiffen bedachten.

Jamal Musiala belebt das Spiel der DFB-Elf

KAI HAVERTZ - NOTE 3: Der Chelsea-Profi kam zur zweiten Halbzeit für Füllkrug, ging in die Spitze. Schoss einmal – drüber (64.). Traf dann noch zum 2:3, holte den Elfmeter zum 3:3 heraus.

LUKAS KLOSTERMANN - NOTE 4: Der Leipziger übernahm nach Einwechslung ab der 46. Minute den rechten Part der Dreier-Abwehr. Solide.

JONAS HOFMANN - NOTE 4: Der Gladbacher ersetzte in der 62. Minute Wolf, agierte als Schienenspieler erst auf Rechts- , dann auf Linksaußen. Bemüht.

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Kam in der 62. Minute für Goretzka, agierte allerdings offensiver. Der Bayern-Profi brachte wenigstens etwas Dribbelstärke und Durchsetzungsfähigkeit ins DFB-Spiel.

BENJAMIN HENRICHS und FLORIAN WIRTZ kamen für eine Bewertung zu spät.