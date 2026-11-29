FC-Bayern-Legende Klaus Augenthaler spricht im AZ-Interview über den Fall Jamal Musiala und die Verteidigungsaktion von Joshua Kimmich.

AZ: Karl-Heinz Rummenigge hat jüngst vor Jamal Musialas Comeback öffentlich über dessen Vertrag gesprochen. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

KLAUS AUGENTHALER: Ich fand es schon komisch, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Dass ein Vertrag öffentlich diskutiert wird, habe ich so noch nicht erlebt.

Augenthaler macht sich keine Sorgen bezüglich Musiala

Inzwischen hat der FC Bayern mit Musialas Beratern gesprochen. Wie sehen Sie das?

Ich bin froh, dass sie wieder aufeinander zugehen und hoffe, dass sie eine gemeinsame Lösung finden, die für beide Parteien zufriedenstellend ist.

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Macht Ihnen der öffentliche Umgang mit Musiala Sorgen?

Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Vorstände vorab mit Jamal und/oder seinen Beratern gesprochen haben und wenn ja, über was.

Ich bin froh, dass sie wieder aufeinander zugehen und hoffe, dass sie eine gemeinsame Lösung finden, die für beide Parteien zufriedenstellend ist. Klaus Augenthaler

FC Bayern wurde im Offensivspiel variabler

Sportvorstand Max Eberl sagt, der Verein wolle Musiala Zeit geben und ihm Vertrauen zeigen. Wann merkt ein Spieler, dass er sich darauf verlassen kann?

Nach dem ersten schwachen Spiel. Oder wenn er beim nächsten Spiel auf der Bank sitzt. Dann kommt es darauf an, dass der Trainer mit ihm redet und ihm sagt, was er im Training von ihm sehen will. Damit kann ein Spieler was anfangen. Dann weiß er, woran er ist.

Wenn Sie auf die bisherige Hinrunde schauen: Was macht Bayern in dieser Saison besser als in der vergangenen, und wo bleibt die Mannschaft gegen Europas Beste verwundbar?

Für mich ist Bayern im Spiel nach vorne variabler geworden. Wenn die Mitte zu ist, können sie über Außen Tempo machen. Und wenn sie den Ball verlieren, sind sie oft schnell wieder dran. Gegen die besten Mannschaften wird’s genau dann gefährlich, wenn der Gegner diesen ersten Druck überspielt. Da musst du als Innenverteidiger sofort entscheiden: Gehe ich raus auf den Mann mit Ball oder sichere ich den Raum hinter mir? Wenn einer rausrückt und der andere zu spät absichert, reicht auf dem Niveau ein Pass.

Sorgenkind beim FC Bayern: Jamal Musiala. © IMAGO

Augenthaler glaubt an Halbfinale für den FC Bayern

Was ist für Sie in der Champions League das Mindestziel?

Das Halbfinale werden sie sicherlich erreichen und schön wäre es natürlich dann auch, den Titel zu holen.

Wenn Sie heute als Innenverteidiger gegen Musiala spielen müssten, was wäre der schwierigste Moment?

Wenn der Pass zu ihm unterwegs ist. Da muss ich schon wissen: Kann ich rausrücken? Wer sichert hinter mir ab? Wenn ich erst darüber nachdenke, sobald er den Ball hat, hat er sich schon aufgedreht. Dann kommt er auf mich zu und ich muss rückwärts verteidigen. Genau da will er mich haben.

Ich habe mich als Kapitän immer vor "meine" Mannschaft gestellt und versucht, zu helfen, wo es nötig ist. Klaus Augenthaler

Bayern-Legende stellte sich immer vor die Mannschaft

Joshua Kimmich hat sich öffentlich vor Musiala gestellt. Hätten Sie das als Bayern-Kapitän auch getan?

Ich habe mich als Kapitän immer vor "meine" Mannschaft gestellt und versucht, zu helfen, wo es nötig ist. Ob ich mich zu finanziellen Themen öffentlich geäußert hätte, kann ich rückblickend nicht sagen, da zu unserer Zeit nicht öffentlich über Gehälter diskutiert wurde.

Wie lief das damals, als Sie als Bayern-Kapitän selbst über Ihren Vertrag verhandelt haben?

Wenn der Vertrag noch ein Jahr lief, hat man schon über eine Verlängerung gesprochen. Ich hab mir gedacht: Du bist schon so lange dabei, bist Stammspieler und Kapitän.

Einst Kapitän beim FC Bayern: Klaus Augenthaler (links). © IMAGO

Augenthaler lud Spieler nach schlechten Ergebnissen zu sich ein

Und dann?

Hat man sich ein paar Tage später geeinigt.

Als Kapitän haben Sie Ihre Mitspieler manchmal zu sich nach Hause eingeladen.

Ich habe drei, vier Spieler zu mir nach Hause eingeladen, wenn es mal nicht so gut lief. Dann haben wir Klartext geredet. Das hat schon geholfen. Ich hab das zwei- oder dreimal gemacht. Uli Hoeneß wusste davon und fand meine Initiative gut. Als es aus Ulis Sicht wieder einmal nötig war, mit der Mannschaft zu sprechen, hat er mich gebeten: "Klaus, meinst du nicht, es wäre gut, wenn ihr euch mal wieder zusammensetzen würdet?"

Uli Hoeneß wusste davon und fand meine Initiative gut. Klaus Augenthaler

FC Bayern hält aktuell zusammen

Woran erkennen Sie heute, dass die Bayern-Mannschaft zusammenhält?

Ich hab fast alle Spiele gesehen. Wenn einer ein Tor schießt, ob in der Bundesliga oder international, freut sich die ganze Mannschaft. Das kenne ich aus meiner Zeit gar nicht so. Da haben sich vielleicht zwei oder drei abgeklatscht. Im Training würde ich auf die kleinen Dinge schauen. Wenn einem jungen Spieler im Trainingsspiel zweimal der Ball verspringt, bietet sich der Nebenmann beim dritten Mal trotzdem wieder an? Oder wenn zwei im Zweikampf aneinandergeraten, reden sie nach der Übung kurz miteinander? An solchen Momenten merkst du, ob die Jungs auch dann zusammenhalten, wenn einer mal einen schlechten Tag hat.