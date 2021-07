Noch einer weniger! Torwart-Problem beim FC Bayern spitzt sich zu

Die Personallage auf der Torhüter-Position beim FC Bayern wird immer enger. Mit Johannes Schenk fällt der nächste Leistungsträger bei den Amateuren aus, auch der Profikader ist davon betroffen.

München - Es gab durchaus Kritik, als der FC Bayern seinem Torhüter Ron-Thorben Hoffman die Teilnahme an den olympische Spielen verweigerte.

Wie sich nun herausstellte, könnte sich diese Entscheidung noch als eine sehr wichtige entpuppen. Der deutsche Rekordmeister musste am Donnerstag den Ausfall von Amateure-Keeper Johannes Schenk in Kauf nehmen.

FC Bayern: Zwei Mannschaften, zwei Torhüter

Der 18-jährige Schenk galt als Gewinner der Vorbereitung bei den kleinen Bayern und wäre wohl aller Voraussicht nach als neue Nummer eins im Team von Martin Demichelis in die Saison gestartet. Doch daraus wird nichts. Im Training verletzte sich die Nachwuchshoffnung an der Hand und fällt nun für mehrere Wochen aus.

Nach Christian Früchtl und Lukas Schneller fehlt also der nächste Spieler auf dieser Position langfristig. Mit Rückkehrer Sven Ulreich und dem genannten Hoffmann bleiben den Münchnern damit gerade mal zwei Keeper von Format über - und das für zwei Mannschaften! Am Samstag starten die Amateure in die Regionalliga-Saison, hier wird aller Voraussicht nach Hofmann das Tor hüten.

Das Problem: Wenig später spielen die Profis ihren ersten Test unter Julian Nagelsmann gegen den 1. FC Köln (16 Uhr/Magenta TV und ). Wie in einem Vorbereitungsspiel üblich, hätte der neue Trainer wohl gerne auch auf der Torhüterposition unterschiedliche Varianten ausgetestet. Stattdessen wird wohl Sven Ulreich sehr ausgiebig sein Comeback feiern, Manuel Neuer ist noch im Urlaub.

Die Situation wird sich erst etwas entspannen, wenn Neuer am 31. Juli aus seinem Urlaub ins Training zurückkehrt. Bis dahin werden Ulreich und Hoffmann einiges zu tun haben.