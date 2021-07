Nagelsmann-Debüt im Liveticker: Testspiel 1. FC Köln gegen FC Bayern - Samstag live

Servus, Julian! Knapp zwei Wochen nach dem Trainingsauftakt steht Nagelsmann beim Testspiel beim 1. FC Köln erstmals als Trainer des FC Bayern an der Seitenlinie. Es ist das erste von insgesamt vier Vorbereitungsspielen, bevor am 6. August in der ersten Pokalrunde beim SV Bremen das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht. Allzu viele Stars werden allerdings nicht dabei sein: Da noch zahlreiche EM-Teilnehmer im Urlaub sind, bereiten sich die Münchner aktuell mit einem Rumpfkader auf die neue Spielzeit vor. Mit dabei sein werden aber die drei Neuzugänge Dayot Upamecano, Omar Richards und Sven Ulreich. Wie sich die Bayern beim Nagelsmann-Debüt schlagen, erfahren Sie am Samstag ab 16 Uhr im AZ-Liveticker!