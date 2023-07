"No-Brainer": Bei welchem Transfer Bayern-Trainer Tuchel nicht lange überlegen musste

Der FC Bayern startet die Saisonvorbereitung mit einem Trainingslager am Tegernsee. Auf der ersten Pressekonferenz der neuen Saison hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel reichlich lobende Worte für seine beiden Neuzugänge parat.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Trainingslager am Tegernsee.

München - Bisher reiht sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt noch unter die Schnäppchenjäger ein. Mit Konrad Laimer und Raphael Guerreiro kamen zwei gestandene Bundesligaspieler ablösefrei nach München. Ganz zur Freude von Cheftrainer Thomas Tuchel. Auf der Pressekonferenz im Trainingslager am Tegernsee hatte der 49-Jährige reichlich lobende Worte für Guerreiro und Laimer übrig.

Tuchel über Guerreiro: "Will Titel mit uns gewinnen"

"Rapha Guerreiro ist auf englisch gesagt ein No-Brainer", so Tuchel. Was folgte war eine echte Lobeshymne auf den Ex-BVB-Star: "Er ist einfach fußballschlau, technisch super stark, portugiesischer Nationalspieler, eine Schlitzohr. Der will mit uns Titel gewinnen." Vor allem die Flexibilität des 29-Jährigen könnte für den deutschen Rekordmeister ein Gewinn sein. Denn Guerreiro kann sowohl als Linksverteidiger als auch im Mittelfeld spielen.

Machen bisher einen guten Eindruck: Die beiden Neuzugänge Raphael Guerreiro (l.) und Konrad Laimer. © Augenklick/sampics

Auch deshalb zögerte der FC Bayern nicht, Guerreiro unter Vertrag zu nehmen. Einen Makel fand der Bayern-Coach dann doch. Mit einem Augenzwinkern sagte Tuchel: "Er weigert sich ein bisschen die Sprache zu sprechen." Ähnlich wohltuende Worte hatte Tuchel auch für Laimer übrig. "Der ist extrem fleißig und enorm laufstark. Sehr positive erste Eindrücke von ihm als Person. Der passt ebenfalls hervorragend ins Mannschaftsgefüge", erklärte Tuchel.

Kader des FC Bayern steht noch großer Umbruch bevor

Dieses Mannschaftsgefüge wird sich im Laufe der Transferperiode aber wohl noch verändern. Während die Bekanntgabe des Transfers von Kim Min-jae nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte, läuft der Poker um die beiden England-Stars Kyle Walker und Harry Kane weiter auf Hochtouren.

Auch auf der Abgabeseite könnte sich beim deutschen Rekordmeister noch einiges tun. Neben Rückkehrer Alexander Nübel könnten auch Yann Sommer und Benjamin Pavard die Münchner bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Zudem gilt Offensiv-Star Sadio Mané als Verkaufskandidat.