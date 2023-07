FC Bayern: Neuer verpasst Saisonstart – Sommer soll vorerst bleiben

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Laut Thomas Tuchel wird Kapitän Manuel Neuer nicht rechtzeitig bis zum Saisonstart fit. Ein Verkauf von Yann Sommer ist daher vorerst vom Tisch.

Rottach-Egern - Thomas Tuchel glaubt nicht an einen Einsatz von Nationaltorhüter Manuel Neuer zum Bundesliga-Saisonstart in fünf Wochen bei Werder Bremen. "Ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein zu ambitioniertes Ziel ist", sagte der 49-Jährige bei einer Pressekonferenz am Samstag: "Von der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung her brauchen wir einfach Geduld."

Tuchel bestätigte zudem, dass Neuer die Asienreise der Münchner vom 24. Juli bis 3. August mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur Stand jetzt nicht mitmachen werde. Es sei geplant, dass er danach ins Mannschaftstraining teilintegriert werde. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Kapitän kein Spiel mehr für den Rekordmeister absolviert.

Neuer fehlt zum Saisonstart: Sommer soll vorerst bei Bayern bleiben

Die fehlende Planungssicherheit hat auch Auswirkungen auf die Zukunft von Yann Sommer. Der als Neuer-Ersatz im Winter verpflichtete Schweizer möchte seine EM-Chancen nicht durch einen Bankplatz gefährden, zuletzt wurde er daher auch als Verkaufskandidat gehandelt. Laut Tuchel wird sich diesbezüglich aber erst einmal nichts tun.

"Ich glaube, auf der Torhüterposition macht es im Moment keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation zu unklar ist", sagte Tuchel mit Blick auf Neuers Rückkehr-Fahrplan.

Am 12. August spielen die Bayern als deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den nationalen Supercup. Sechs Tage später eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.