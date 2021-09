"Nicht thematisiert": Julian Nagelsmann verteidigt Niklas Süle

Nach den brisanten Chatverläufen, die am Freitag offenbar geleakt wurden, wird Niklas Süle von Trainer Nagelsmann in Schutz genommen. Gegen Fürth liefert der Innenverteidiger indes eine weitere starke Partie ab und erntet Sonderlob.

München - Während es sportlich für Niklas Süle derzeit beim FC Bayern wie aus einem Guss läuft, musste sich der Innenverteidiger am Freitag mit Querelen abseits des Platzes herumschlagen. Im Zuge eines Beraterstreits vor Gericht wurden vor dem souveränen 3:1-Erfolg bei Greuther Fürth angebliche Chatverläufe des 26-Jährigen veröffentlicht.

In einem "Spiegel"-Bericht, der sich dabei auf Prozessakten beruft, soll der Bayern-Star in einem privaten Chatverlauf mit einem Spielerberater Wechselgedanken nach England geäußert haben. Der betroffene Berater sei jedoch nie in einer geschäftlichen Beziehung mit Süle gestanden, alle Gespräche sollen "rein informeller Natur" gewesen sein, wie ein Anwalt des Nationalspielers dem "Spiegel" bestätigte.

Nagelsmann: "Ich finde das grenzwertig"

Obwohl Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic vor der Partie bei "DAZN" angab, dass sich der FC Bayern zu der Thematik nicht äußern werde, wurde Trainer Julian Nagelsmann mit der Sache nach dem Spiel konfrontiert. Dabei stellte er sich schützend vor seinen Spieler: "Ich persönlich finde es grenzwertig, wenn irgendwelche privaten Chat-Verläufe irgendwo erscheinen. Das Vertrauensverhältnis sollte man haben, dass das nicht öffentlich wird", so der Bayern-Coach. Deshalb habe er "das Thema mit Süle nicht thematisiert", sagte er weiter.

Ohnehin würden sich die Münchner auf die sportlichen Leistungen des Abwehr-Hünen konzentrieren: "Er macht eine super Entwicklung, er hat eine nicht so leichte Zeit gehabt bei Bayern mit wenig Spielen. Sein Weg ist gut, er wird weitere Schritte gehen", so Nagelsmann. Auch gegen Greuther Fürth lieferte er erneut ab und leistete sich neben Dayot Upamecano keine Fehler. Der Trend der letzten Wochen zeigt weiter in die richtige Richtung.

Nach oben sieht Nagelsmann hier nur wenig Grenzen gesetzt: "Ich kenne Niki seit Jahren und weiß, dass er unglaubliche Qualitäten und noch sehr viel Potenzial hat. Das versuchen wir rauszukitzeln, weil er dann einer ist, der im europäischen Top-Regal spielt", sagte er abschließend.

Beweisen kann es Süle womöglich schon am kommenden Mittwoch. Dann geht es für die Bayern in der Champions League gegen Dynamo Kiew zur Sache.