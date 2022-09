"Nicht Bayern-like": Lothar Matthäus erwartet unruhige Tage in München

Der FC Bayern kassiert in Augsburg die erste Saison-Pleite und steckt in einer Krise. "Es war vorher schon Unruhe da, es wird dadurch nicht ruhiger", so Lothar Matthäus.

17. September 2022 - 18:25 Uhr | AZ