Neuer-Ersatz fix! Der FC Bayern verpflichtet Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach

Der Transferpoker hat ein Ende! Der FC Bayern verpflichtet Yann Sommer bis 2025. Dies gaben die Münchner am Donnerstag bekannt.

München - Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es ist offiziell! Yann Sommer wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

"Yann Sommer ist eine wertvolle Verstärkung für uns, weil er international sehr erfahren ist und auch die Bundesliga bereits seit vielen Jahren kennt. Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können", sagt Vorstandsboss Oliver Kahn über die Verpflichtung.

Yann Sommer: Feiert er sein Debüt bereits gegen Leipzig?

Zuletzt war über eine Ablösesumme von acht Millionen Euro plus eineinhalb Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden. Nach dem Unterschenkelbruch von Stammtorhüter Manuel Neuer war die Not auf der Position bei den Münchnern groß. Nur mit Sven Ulreich und Johannes Schenk wollten die Bayern nicht in die Restrunde der Bundesliga starten.

"Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein. Es kommen große Aufgaben auf uns zu. Ich freue mich sehr auf den Start mit meinen neuen Kollegen und auf alles, was kommt", erklärt Bayerns zweiter Winterneuzugang , der künftig mit der Nummer 27 für die Münchner im Kasten stehen wird. Ob er sein Debüt im Bayern-Dress bereits am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, Sat.1./DAZN und im AZ-Liveticker) feiern wird, ist noch offen.