Umsatz von Europas Top-Klubs wieder auf Vor-Corona-Niveau: FC Bayern und Borussia Dortmund rutschen ab

Corona ist fast vergessen. Europas Fußball-Oberschicht freut sich über Einnahmen auf dem Level von vor der Pandemie. Das liegt vor allem an den Fans, heißt es in der "Football Money League". Der FC Bayern und Borussia Dortmund rutschen in der Geldrangliste ab.

19. Januar 2023 - 10:29 Uhr | AZ/dpa