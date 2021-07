Neue Trikotnummer für Kingsley Coman: Bayern-Star bekommt die 11

Neue Trikotnummer für Kingsley Coman: Der Bayern-Star trägt ab der kommenden Saison die Rückennummer 11. Wie es um seine Zukunft steht, ist weiter ungewiss.

München - Upgrade für Kingsley Coman, zumindest was die Rückennummer angeht: Der Franzose bekommt zur kommenden Saison die Trikotnummer 11 – das gab der FC Bayern am Freitagvormittag bekannt. Bislang trug Coman, der seit 2015 in München spielt, die Nummer 29.

Zuletzt trug Flügelspieler Douglas Costa die 11 bei den Bayern, doch auch dessen zweite Amtszeit beim deutschen Rekordmeister war wenig erfolgreich. Nach seiner Leihe kehrte er zu Juventus Turin zurück, wo er erneut verliehen wurde – diesmal in seine Heimat Brasilien, zu Grêmio Porto Alegre.

Schon Rummenigge und Effenberg trugen die 11

Coman hingegen tritt mit der Nummer 11 nun in prominente Fußstapfen: Bei den Bayern spielten unter anderem schon Karl-Heinz Rummenigge, Stefan Effenberg, Lukas Podolski, Ivica Olić oder James Rodríguez mit dieser Nummer.

Doch kommt es überhaupt dazu, dass die Fans Coman mit der 11 sehen werden? Die Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung stocken wegen der Gehaltsforderungen. Comans Vertrag in München läuft noch bis 2023.