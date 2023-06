Neuauflage von 2014: FC Bayern im DFB-Pokal nach Münster

Am Sonntagnachmittag wurde die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Der FC Bayern reist, wie zuletzt 2014, ins Münsterland.

München – Vergangene Saison war im Viertelfinale des DFB-Pokals Schluss. Die erste Begegnung der neuen Saison führt den FC Bayern ins Preußenstadion nach Münster.

DFL-Supercup führt auch in diesem Jahr zum Terminkollision im DFB-Pokal

Bereits im August 2014 kam es zur Begegnung beider Teams. Damals setzte sich der von Pep Guardiola trainierte Rekordpokalsieger nach Toren von Mario Götze (19'), Thomas Müller (29'), David Alaba (52') sowie Claudio Pizarro (73') souverän 4:1 durch. Robert Lewandowski, gerade aus Dortmund gekommen, vergab vom Punkt den fünften Treffer.

Aufgrund des DFL-Supercups, der am 12. August in der Allianz Arena stattfindet, wird die Partie jedoch nicht am ersten Pokalwochenende (11.-14. August), sondern wird entweder am 26. oder 27. September gespielt werden, nach dem 5. Bundesliga-Spieltag.