Nagelsmanns Pflichtspiel-Debüt in Gefahr? Corona-Fall bei Bayerns Pokalgegner Bremer SV

Am Freitagabend steht für den FC Bayern mit dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal beim Bremer SV das erste Pflichtspiel unter Julian Nagelsmann an. Zum Wochenstart wurde allerdings ein Corona-Fall beim Fünftligisten bekannt, steht das Spiel nun auf der Kippe?

Bremen - Corona-Sorgen beim Bayern-Gegner! Wie der Bremer SV, der den Rekordpokalsieger am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky, Sport1 und im AZ-Liveticker) empfängt, am Dienstag bestätigt, hat es innerhalb der Mannschaft einen positiven Corona-Test gegeben. Der Fall wurde demnach am Montag bekannt, der betroffene Spieler habe sich umgehend in Isolation begeben.

Corona-Fall beim Bremer SV: Weitere Testergebnisse am Dienstag

"Wir haben daraufhin am Dienstagfrüh weitere PCR-Tests bei allen Spielern, Trainern und Betreuern durchgeführt. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem DFB", sagte Voigt. Nun warte man auf die Ergebnisse, die im Laufe des Dienstags erwartet werden.

Sollten die negativ ausfallen und es bei einem positiv getesteten Spieler bleiben, sieht der frühere Profi von Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld die Austragung des Pokal-Duells, bei dem Julian Nagelsmann erstmals als Bayern-Coach in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen soll, nicht in Gefahr.