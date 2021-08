Nachwuchs-Talente: FC Bayern verlängert mit Lucas Copado und Arijon Ibrahimovic

Die beiden Nachwuchs-Talente unterschreiben jeweils bis 2024. Copado überzeugte in der Vorbereitung unter anderem gegen Köln - und bekam ein Sonderlob von Julian Nagelsmann.

München - Der FC Bayern bindet zwei Nachwuchs-Talente langfristig: Lucas Copado und Arijon Ibrahimovic haben einen entsprechenden Vertrag unterschrieben.

Die zuvor 2022 (Copado) und 2023 (Ibrahimovic) auslaufenden Verträge wurden jeweils bis 2024 ausgeweitet. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Lucas und Ari haben sich bei uns in den vergangenen Jahren prächtig weiterentwickelt und gehörten in ihren Mannschaften zu den Leistungsträgern. Wir sind absolut überzeugt von ihrem Potential und freuen uns sehr, dass sie dem FC Bayern treu bleiben werden. Diese beiden Jungs sind zwei sehr spannende Talente, an denen wir in der Zukunft bestimmt noch viel Spaß haben werden. Es freut mich sehr, dass sie ihren Weg auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit uns gehen wollen und ihre Entwicklung am Campus fortsetzen", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Copado ist der Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Copados Vater hatte unlängst der AZ exklusiv gesagt:"Lucas will Profi bei Bayern werden". Und Julian Nagelsmann lobte den 17-jährigen Youngster nach dem Testspiel gegen Köln: "Er war schlau im Ball-Klauen, hat die tiefen Bälle gut fest gemacht", schwärmte der Coach: "Er hatte zwei, drei sehr gute Aktionen. Insgesamt war ich sehr zufrieden."

Copado ist der Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic - und wie der 15 Jahre alte Ibrahimovic deutscher Jugend-Nationalspieler. Beide werden nun in die U19 aufrücken.