Nächster Ausfall in der Defensive! FC Bayern muss auf Stanisic verzichten

Die Personaldecke des FC Bayern in der Defensive wird zunehmend dünner. Wie Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel in Bremen bekannt gab, fällt Josip Stanisic im Saisonendspurt kurzfristig aus.

München - Ergebnistechnisch ist der FC Bayern nach dem 2:0 gegen Hertha BSC, wieder auf Kurs. Personell sieht es eher dünn aus. Eric Maxim Choupo-Moting fällt weiterhin aus. "Es sind keine Schmerzen, es ist mehr ein Unwohlsein. Er spürt das Knie, was ihm kein Gefühl von Sicherheit gibt", so Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Die Ausfälle von Manuel Neuer (Reha nach Unterschenkelbruch), Lucas Hernández (Training nach Kreuzbandriss), Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) und Alphonso Davies (Muskelbündelverletzung) standen schon vor dem Spiel im Weserstadion fest.

FC Bayern: Stanisic fällt zwei Wochen aus

Zu ihnen gesellt sich nun Josip Stanisic. "Stani ist seit gestern raus", verriet Tuchel, "mit einem Faserriss an den Adduktoren. Ein ganz kleiner Faserriss, so circa zwei Wochen."

Beim 1:3 in Mainz stand Stanisic in der Startelf. Vergangene Woche bekam er gegen die Hertha 15 Minuten und ersetzte Noussair Mazraoui, der für die Partien in Bremen und das Spitzenspiel gegen RB Leipzig seinen Startelfplatz sicher haben dürfte. João Cancelo dürfte in Abwesenheit von Alphonso Davies auf der linken Seite ebenfalls gesetzt sein.