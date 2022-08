Nachts in Frankfurt: Kimmich, Gnabry und Co. gönnen sich Currywurst

Nach dem 6:1-Erfolg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt ging es für die Münchner Stars in die Disco zum Feiern. Ein paar der Spieler scheinen in der Nacht aber wohl noch Hunger bekommen zu haben – plötzlich standen sechs von ihnen an der Currywurstbude.

08. August 2022 - 07:13 Uhr | AZ/dpa