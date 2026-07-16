Nach WM-Enttäuschung: Alphonso Davies nimmt Reha in München wieder auf

Kanadas Star Alphonso Davies blickt auf die WM als "eine der härtesten Herausforderungen" der Karriere zurück. Jetzt schwitzt der von Verletzungen geplagte Münchner wieder beim Club.

Nach der für ihn frustrierenden Fußball-Weltmeisterschaft hat der vom Verletzungspech gestoppte Alphonso Davies wieder beim FC Bayern München trainiert. Im Beisein seiner Teamkollegen Serge Gnabry und Lennart Karl sowie Nachwuchsspieler Cassiano Kiala, die ihr persönliches Reha-Programm weiter vorantrieben, absolvierte der kanadische Nationalspieler eine individuelle Einheit am Trainingsgelände. Laut Club-Angaben drehte der 25 Jahre alte Außenverteidiger einige Laufrunden auf dem Rasen am Trainingsgelände an der Säbener Straße.

"Härteste Herausforderung meiner Karriere"

Kanada war durch das 0:3 im WM-Achtelfinale gegen Marokko aus dem WM-Turnier ausgeschieden. "Persönlich war dieses Turnier eine der härtesten Herausforderungen meiner Karriere", erklärte Davies im Anschluss. "Nach einer Oberschenkelverletzung konnte ich nicht auf dem Niveau spielen, zu dem ich fähig bin. Es schmerzt mich, dass ich nicht alles geben konnte, als mein Team und mein Land es am dringendsten gebraucht hätten."

Der Kanadier war nach einem Kreuzbandriss lange ausgefallen. Nach seinem Comeback bremsten ihn wiederholt Muskelverletzungen. Eine Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Halbfinale der Münchner gegen Paris Saint-Germain kostete ihn den Großteil der drei Gruppenspiele der WM. Im Spiel gegen Marokko schaute er über die gesamte Spielzeit zu. Eine strukturelle Verletzung soll laut Nationaltrainer Jesse Marsch aber nicht vorgelegen haben.

Montag beginnt Saison-Vorbereitung

Die Münchner starten am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison. Einen Tag nach dem WM-Finale beginnt das Team von Trainer Vincent Kompany zunächst mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik, im Laufe der Woche wird der Rekordmeister auch wieder auf dem Trainingsplatz trainieren. Eine Woche später geht es dann ins Trainingslager an den Tegernsee. Die Nationalspieler, die bei der WM im Einsatz waren, werden im weiteren Verlauf der Vorbereitung nach und nach einsteigen.