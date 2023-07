Nach Wechsel zum BVB: Sabitzer will nicht gegen den FC Bayern nachtreten – und tut es dann doch

Nach zwei eher missglückten Spielzeiten im Bayern-Trikot ist Marcel Sabitzer zum BVB gewechselt. Nun hat der Österreicher gegen seinen Ex-Klub gestichelt.

San Diego/München - Mit seinem Wechsel zum FC Bayern ging für Marcel Sabitzer vor zwei Jahren ein Traum in Erfüllung. Schon als Kind posierte der Österreicher stolz im Bayern-Leiberl. Doch inzwischen ist der Traum in München schon wieder ausgeträumt. Sabitzer schaffte beim deutschen Rekordmeister nicht den Durchbruch und wurde zwischenzeitlich sogar zu Manchester United ausgeliehen.

Sabitzer über FC Bayern: "War prägende Zeit, die nicht immer positiv war"

Vor wenigen Tagen wechselte Sabitzer nun zu Borussia Dortmund. Eigentlich wollte der 29-Jährige gegen seine Kindheitsliebe nicht nachtreten. Doch bei der Medienrunde im Trainingslager des BVB konnte sich Sabitzer zumindest einen kleinen Seitenhieb gegen den FC Bayern nicht verkneifen. "Es hat bei Bayern Sachen gegeben, die mir nicht gefallen haben", sagte der Mittelfeldspieler unter anderem.

Im selben Atemzug betonte Sabitzer jedoch: "Ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht. Das war ein Kindheitstraum für mich. Ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem Verein. Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United und jetzt zum BVB gekommen. Deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war."

Sabitzer kritisiert Bayern-Bosse: "Wollten anders weitermachen"

Er habe sich nach seinem "guten Jahr in Manchester" Gedanken darüber gemacht, wie es für ihn weitergeht, sagte Sabitzer gegenüber Sky – gefolgt von einer weiteren Bayern-Kritik: "Ich bin dann erstmal zurück nach München gegangen und habe mir das alles angeschaut, aber die Verantwortlichen dort wollten anders weitermachen. Das galt es zu akzeptieren."

Sabitzer löscht fast alle Bayern-Fotos auf seinem Instagram-Profil

Apropos "Ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht": Nachdem sein Wechsel zum BVB offiziell vermeldet wurde, entfernte Sabitzer fast alle Bilder mit Bayern-Bezug von seiner Instagram-Seite. Lediglich ein Post zur damaligen Vollzugsmeldung sowie ein Dankes-Post zum Abschied sind noch auf der Seite zu sehen.

Bei seinen anderen Ex-Klubs scheint die Trennung nicht so unrühmlich zu Ende gegangen zu sein: Sowohl Bilder aus seiner Zeit bei RB Leipzig als auch Manchester United sind noch auf dem Profil zu sehen.

Sabitzer möchte kein schlechtes Wort über den FC Bayern verlieren – eigentlich

Doch was konkret vorgefallen war, dass die Beziehung zu seiner Jugendliebe FC Bayern dermaßen in die Brüche ging, wollte der österreichische Nationalspieler im Trainingslager in den USA nicht sagen: "Das bleibt intern. Ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, kann man sich ein bisschen was denken. Es gibt aber kein schlechtes Wort von mir."

Sabitzer wechselte 2021 für 15 Millionen Euro an die Isar. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister kam der 29-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 54 Spiele. Der Großteil davon Kurzeinsätze. In diesen Partien kam Sabitzer lediglich auf zwei Tore und zwei Vorlagen.