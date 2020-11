Nach Treffer gegen Salzburg: Robert Lewandowski rückt in Top 3 der Champions-League-Torjägerliste vor

Robert Lewandowski sorgt im Jahr 2020 weiter für Rekorde. In der Champions League stößt er in die Top 3 der ewigen Torjägerliste vor.

München - Robert Lewandowski vom FC Bayern ist in der Torschützenliste der Champions League in die Top 3 vorgerückt. Der Pole traf am Mittwoch beim 3:1-Erfolg gegen RB Salzburg in der 43. Minute zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung des deutschen Rekordmeisters.

Mit nun 71 Treffern ist er mit Raúl gleichgezogen, der für Real Madrid und den FC Schalke 04 traf. Besser als Lewandowski sind nur die mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (131) und Lionel Messi(118).

Mit Thomas Müller befindet sich ein zweiter aktiver Bayern-Star in den Top 10. Ganze 46-mal traf der ehemalige deutsche Nationalspieler in der Königsklasse und teilt sich damit den zehnten Platz mit Italien-Legende Filippo Inzaghi.