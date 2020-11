Noten zum FC Bayern: Zwei Zweier und eine Vier für die Achtelfinalisten

Der FC Bayern gewinnt gegen RB Salzburg mit 3:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Dank der Schützenhilfe von Lokomotive Moskau zieht der FC Bayern zwei Spieltage vor Schluss als Gruppensieger in das Achtelfinale der Champions League ein. Am vierten Spieltag der Gruppenphase feiern die Münchner einen unspektakulären 3:1-Erfolg gegen RB Salzburg. Der Rekordmeister in der Einzelkritik.

Manuel Neuer überragend - Richards wackelt bei Debüt

MANUEL NEUER - NOTE 2: Zwei Mal zur Stelle nach Alabas Bock (15.). Sieht gelb (24.) nach einem so unnötigen wie verunglückten Ausflug an die Seitenlinie. Noch eine Riesen-Parade gegen Berisha (69.). Ohne Chance beim 1:3 - durch Berisha (73.).

BENJAMIN PAVARD - NOTE 3: Erstmals in Minute 58 groß im Bild, als er sich nach einem Zweikampf das Sprunggelenk hält. Darf kurz darauf raus.

JEROME BOATENG - NOTE 3: Bekommt vor dem Anpfiff in Sachen Vertragsverlängerung warme Worte von Oliver Kahn („Wir wissen, was wir an ihm haben“). Hinten stabil, nach vorne kommt nicht viel.

DAVID ALABA - NOTE 3: Grober Fehlpass des Österreichers in Minute 15, der fast zum 0:1 für seine Landsleute geführt hätte. Danach wieder voll bei der Sache.

CHRIS RICHARDS - NOTE 4: Der 20-Jährige profitiert von den Verletzungen der Kollegen Alphonso Davies und Lucas Hernandez. Gibt ein eher wackeliges Champions-League-Debüt.

Marc Roca unglücklich - Mittelfeld bleibt blass

MARC ROCA - NOTE 3: 90 Minuten im Pokal gegen Düren, eine Minute gegen Köln: Mehr war bislang nicht drin für den Zugang von Espanyol Barcelona. Spielt den Dosenöffner-Pass vor dem 1:0. Sieht gelb und gelbrot nach Fouls an Junuzovic (48. und 66.).

LEON GORETZKA - NOTE 3: Muss sich oft in Sachen Spieleröffnung weit zurückfallen lassen, fehlt dafür weiter vorn. Ist sicher froh, wenn Kimmich wieder dabei ist.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Vergibt in Minute zehn aus zentraler Position die erste Bayern-Chance: nur um Zentimeter am Kreuzeck vorbei. Macht nach einer Stunde Platz für Sané.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Legt dem Kollegen Lewandowski per strammem 18-Meter-Schuss quasi den Führungstreffer auf - Salzburgs Keeper kann seinen Linksschuss nur nach vorn abklatschen.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Bekommt von Richards nicht allzu viel Unterstützung in der Vorwärtsbewegung. Trifft mit Unterstützung des abfälschenden Salzburgers Wöber aus 16 Metern zum 2:0 (52.).

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 3: Kaum sichtbar in Halbzeit eins - bis sich nach Müllers Schuss die Chance zum Abstauber bot. Trifft zum 1:0 (43.) und zieht mit Raul in Sachen Champions-League-Toren gleich: 71.

Leroy Sané sticht erneut als Joker

LEROY SANÈ - NOTE 2: Kommt rein (62.) und trifft (68.) gleich, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Effizienz: volle Punktzahl.

LUCAS HERNANDEZ - NOTE 3: Ersetzt nach seiner Beckenprellung den fußkranken Kollegen Pavard. Läuft wieder schön rund.

DOUGLAS COSTA - NOTE 3: Ersetzt Coman, bekommt in Unterzahl kaum noch Gelegenheit sich zu zeigen.

JAVI MARTÌNEZ - NOTE 3: Erlöst den jungen Richards, gibt den Mann fürs Grobe.

